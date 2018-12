Yo no mando a golpear a nadie, nunca: CuÃ©n Ojeda

Yo no mando a golpear a nadie, nunca: Cuén Ojeda

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAS dijo que no ha amenazado a nadie

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ante las recientes amenazas que denunció el Diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Édgar González Zataráin, presuntamente por parte de integrantes del Partido Sinaloense, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de este último instituto político, Héctor Melesio Cuén Ojeda, manifestó que no amenaza ni manda golpear a nadie.

“En el caso de Édgar González y un servidor pues tenemos más de esa historia de cuando fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa lo apoyé mucho como Presidente Municipal, llevamos carreras al municipio de El Rosario y hasta la fecha nosotros no hemos tenido problema alguno, incluso el día que hubo el desaguisado ahí me buscó y platicamos simplemente”, añadió Cuén Ojeda en entrevista ante personal de medios de comunicación en este puerto.

“Entonces yo veo que se calentaron los ambientes y eso fue lo que pasó, porque ya después de eso no hubo denuncia, no hubo nada, lógicamente que yo no mando golpear a nadie, nunca, no acostumbro, yo cuando quiero decir las cosas lo digo de manera personal, la gente me conoce, nunca haría una situación de esa naturaleza”.

También dijo que no cree que alguien de abajo de él en el PAS haya hecho esas supuestas amenazas y si se ve el video en la forma en cómo se dio nunca hubo palabras altisonantes, simplemente había mucha presión de miles de universitarios que estaban fuera, que querían entrar a un foro sobre la Ley Orgánica de la UAS que fue convocado públicamente y que como van muchos universitarios saben que no pueden tomar medidas en contra de la Universidad.

“Pero este es un foro convocado públicamente, y después se acusa que esto se reventó, yo le pregunté en una ocasión hace poco haber ¿quebraron alguna mata en el Congreso los universitarios, hicieron alguna pinta, quebraron algún vidrio?, nada, todo completamente ordenado, ¿por qué?, porque ellos tienen dirigentes, eso fue una situación que impulsó el propio sindicato de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, subrayó.

“Pero aquí lo más importante es que en la Universidad habemos de todos colores, tiros y troyanos, si ustedes se van a los dirigentes de otros partidos son universitarios, si van con los senadores son universitarios, si van con los diputados son universitarios y no son del Partido Sinaloense, la cuestión siempre he pensado que nosotros nos cargan la mano porque quieren deslegitimar un trabajo que ha penetrado mucho aquí en el estado, ¿quién puede deslegitimar todo el trabajo que tenemos todos los días nosotros?, ¿quién puede deslegitimar los programas de tipo social?”.