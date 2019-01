Yo no me meto en ese tipo de cosas: Estrada sobre el combate del huachicoleo

El Alcalde de Culiacán señaló que él no cuenta con los conocimientos ni la capacidad técnica para hacer frente a esa problemática, además afirmó que ese es un tema federal

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Jesús Estrada Ferreiro no se meterá en el combate contra el huachicoleo, ya que ese es un tema federal y él no cuenta con los conocimientos para luchar contra esa problemática.

El Alcalde de Culiacán explicó que si bien está en contra de esa práctica, su administración no cuenta con las herramientas para hacerle frente al robo de gasolina.

“No, mira eso es competencia federal yo no me meto en ese tipo de cosas. Que no estoy de acuerdo en que se haga, que no esté de acuerdo en que no haya huachicoleo, que no esté de acuerdo en cosas ilícitas es una cosa, pero otra cosa es actuar”, señaló.

“Yo no tengo ni la capacidad técnica, ni las policías, ni los conocimientos para hacer ese tipo de cosas, es una cosa muy delicada”, agregó.

Estrada Ferreiro no va en la misma línea que el Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, quien dijo ayer que iniciará una campaña involucrando a la ciudadanía para que denuncien cuando vean indicios de robo de gasolina.

“Vamos a iniciar una campaña para que la ciudadanía se involucre, donde pudiera estar el origen de todos los males económicos de México es la venta de gasolina, hoy inician campañas de poner mantas en varios puntos de la ciudad”, destacó el Quimico Benítez.

Cabe destacar que en los últimos días el Gobierno Federal ha iniciado una cruzada contra el huachicoleo en todo el país, situación que ha ocasionado que algunos estados tengan problemas en el abasto de combustible.

Benitez Torres a diferencia de Estrada Ferreiro si realizarán acciones concretas contra el huachicoleo, sin embargo es una problemática que el puerto hasta el momento no ha sufrido.