Yo no me voy, me quedo en Morena, dice Rosa InÃ©s LÃ³pez

Yo no me voy, me quedo en Morena, dice Rosa Inés López

La Diputada local se deslinda del grupo que anunció su salida de la fracción mayoritaria, pues no participó en ninguna reunión de disidentes

José Alfredo Beltrán

25/06/2019 | 3:27 PM

Rosa Inés López Castro dialoga con Graciela Domínguez Nava, líder de la fracción de Morena. Foto: Noroeste

CULIACÁN._ El “grupo de los seis” morenistas que anunció su separación de la fracción mayoritaria tuvo hoy... su “primera baja”. Rosa Inés López Castro, Diputada local por el Distrito 04 de Ahome y Guasave, se deslindó de sumarse a un bloque de ruptura. “Yo no estaba en esa reunión”, aseguró al referirse a un encuentro realizado el pasado viernes 21. Y aseguró que por su mente no cruza la idea de separarse de la bancada. --¿Usted se mantiene firme en la fracción de Morena? --Así es, vamos a esperar los tiempos y a ver qué decidimos. Después de que el voto en contra de seis morenistas fuera determinante para echar abajo en Sinaloa el matrimonio igualitario, lo cual es una bandera nacional de este partido, se generó un sacudimiento al interior de los morenistas. El tema escaló a nivel nacional. De manera oficial, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia anunció que abrió un proceso contra los seis diputados que impidieron la legalización de las uniones gay. Es decir, contra Jesús Palestino Carrera, Fernando Mascareño Duarte, Rosa Inés López Castro, Flora Miranda Leal, Mariana Rojo Sánchez y Apolinar García Carrera. A nombre “de los seis”, Palestino Carrera emitió un posicionamiento el viernes, anunciando su separación del grupo. Pero este día hubo declaraciones de reserva respecto a este supuesto desprendimiento. Flora Miranda Leal, por ejemplo, señaló que aún analizan el punto. Graciela Domínguez Nava, la coordinadora parlamentaria, enfatizó que no hay ningún escrito formal, legal, que dé sustento al anuncio. Y quien dijo que no, no se va, fue Rosa Inés López Castro. En su caso, indicó, sigue participando en las reuniones del grupo. “No, yo no pienso renunciar a Morena, yo me quedo”, advirtió. --¿Usted es militante? --Yo no soy afiliada a Morena, yo fui por el PES (Partido Encuentro Social), pero estoy en Morena. No puedo ser expulsada porque no soy militante, ni sometida en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. El jueves 20, para fundamentar su voto contra el matrimonio igualitario, López Castro apeló a su libertad de conciencia. Se defendió de los ataques recibidos y del linchamiento que sufría en redes sociales. En este contexto ventiló que tiene un nieto homosexual, quien no le recrimina la postura asumida. En su caso, aseguró, no recibió dinero a cambio para defender lo que cree en este tema en particular. #Rosa Ins López Castro

#Morena

#matrimonio igualitario

