'Yo no tengo aspiración política...pero tengo 58 años, hay un largo camino por hacer cosas': afirma Higuera

El ex Alcalde de Mazatlán Alejandro Higuera Osuna aseguró que no se afiliará a ningún partido político tras presentar su renuncia al PAN y que de momento no tiene en la cabeza ejercer su derecho constitucional de ser votado

Karen Bravo

25/01/2021 | 3:56 PM

Foto: Karen Bravo

CULIACÁN._ El ex Alcalde Mazatlán Alejandro Higuera Osuna afirmó que no tiene aspiraciones políticas pese a su renuncia al Partido Acción Nacional presentada este lunes en el Comité Directivo Estatal en Culiacán. “Yo no tengo aspiración política más que, la Constitución dice votar y ser votado, entonces la de ser votado no la traigo en la mente”, aseguró. “...pero tengo apenas 58 años, hay un largo camino por hacer cosas”, agregó. El también ex Diputado federal y estatal acudió a las oficinas del PAN en Culiacán junto con un grupo de aproximadamente 60 militantes para presentar su renuncia al partido, él tras 39 años de pertenecer a las filas del albiazul. “No vamos a fundar ningún partido, no andamos buscando militantes para formar o afiliarse a otro partido, no, esto es una conducta voluntaria que hemos compartido con todo el estado”, insistió el ex funcionario. En el evento cubierto por la prensa, Higuera Osuna aprovechó para leer una carta muy personal, dijo, en la plasmó sus motivos para renunciar al partido al que se afilió recién cumplidos sus 18 años. En el escrito el “Diablo” rememoró su trayectoria en el PAN. “En sus 81 años de activismo político, Acción Nacional luchó para desmantelar los 71 años que mantuvo en el poder el régimen del PRI esta fue la línea de acción política que nos trazaron los fundadores en 1939 la cual a la fecha ha sido traicionada por los actuales personajes que despachan en las oficinas del PAN al haber firmado una alianza con el viejo adversario de Acción Nacional”, condenó. El primer paquete de renuncias presentado por la militancia está compuesto por 150 solicitudes de baja, sin embargo, éstas continuarán en los comités municipales, advirtió Higuera Osuna.

