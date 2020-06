Yo ordenÃ© que se dejara en libertad a Ovidio GuzmÃ¡n: AMLO

Yo ordené que se dejara en libertad a Ovidio Guzmán: AMLO

El político tabasqueño recordó que, dos días después de la liberación de Guzmán López, habló con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien le ofreció apoyo de agentes para enviarlos a México

Noroeste / Redacción

19/06/2020 | 09:59 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que fue él quien ordenó liberar al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en el fallido operativo militar realizado en Culiacán, el 17 de octubre de 2019.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, afirmó el mandatario nacional sobre la liberación del hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a ese presunto delincuente”, declaró el titular del Poder Ejecutivo federal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos.

Además, el político tabasqueño recordó que, dos días después de la liberación de Guzmán López, habló con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien le ofreció apoyo de agentes para enviarlos a México.

El 7 de febrero, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que las autoridades mexicanas no tienen ninguna acusación penal en contra de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, y solo está pendiente de cumplimentarse una solicitud de detención con fines de extradición que formuló el Gobierno de Estados Unidos.

El funcionario federal informó esto en una entrevista con medios nacionales, realizada al concluir la firma de un convenio entre la Comisión Nacional Antisecuestro y la Unidad de Inteligencia Financiera, para fortalecer las acciones de combate a las organizaciones dedicadas al secuestro.

Durazo Montaño explicó que a diferencia del fallido operativo para detener al hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” -que se realizó el 17 de octubre del año pasado y que derivó en diversos hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa-, se tiene “que consolidar la parte judicial del caso”.

El titular de la SSPC Federal expuso que la judicialización de dicho caso servirá para evitar situaciones como la acontecida en Guanajuato, donde un juez federal dejó en libertad a Karina “N”, esposa de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” -líder del Cártel de Santa Rosa de Lima-, quien fue dejada en libertad por presuntas violaciones al debido proceso durante su detención.

El 31 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la orden de captura y de extradición en contra de Guzmán López, siguen vigentes.

En conferencia de prensa matutina apuntó que se “tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada”.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que fue el 13 de septiembre que el Gobierno de EE.UU. solicitó a México la orden de detención provisional con fines de extradición contra “El Ratón”, misma que fue requerida por la Fiscalía General de la República, y concedida por un juez el 25 de septiembre.

Después, el 1 de diciembre del 2019, desde la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México, ante alrededor de 100 mil personas, congregadas para conmemorar un año del Gobierno del político tabasqueño, el mandatario nacional indicó que lo sucedido en Culiacán fue una “verdadera prueba de fuego”, en la que delincuencia salió a la calle con armas de grueso calibre, “se vivió un alto riesgo”.

“Se prefirió detener el operativo y liberar al implicado, para evitar una masacre, en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que hizo en su momento, el alto mando de las Fuerzas Armadas”, señaló el titular del Poder Ejecutivo federal.

“Podrán decir nuestros adversarios, que mostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas. La argumentación de esta nueva estrategia está contenida en el Plan [Nacional] de Desarrollo”, abundó el político tabasqueño.

El 4 de diciembre, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló que entre 330 cuentas bloqueadas una semana antes, y relacionadas con el Cártel de Sinaloa, se encuentra una perteneciente a Ovidio Guzmán López.