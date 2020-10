'Yo quisiera excavar con mis manos para encontrarlo'

Mazatlán vive el drama de las madres que buscan sin cansancio a sus hijos desaparecidos

Belizario Reyes

Al no saber el paradero de su hijo desde el 25 de enero de 2019, la señora Rosalva Antonia desea excavar la tierra con sus propias manos para encontrarlo, porque dice que no saber en dónde se encuentra es algo muy desgastante y triste que le cambia la vida a una persona por completo.

Recordó que en esa fecha su hijo Jesús Antonio, en ese entonces de 22 años, salió de su casa en este puerto y se subió a un vehículo seguramente de alguna persona que él conocía, porque no se lo llevaron a la fuerza.

Tras irse en ese vehículo la esposa del joven, con quien tiene un hijo, no les avisó inmediatamente a sus papás que se había ido hasta que preguntaron por él, continuó la mamá del joven en entrevista en el lugar donde integrantes del colectivo de rastreadoras mazatlecas Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, con apoyo de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizan una búsqueda de cuerpos o restos humanos en un terreno cercano al nuevo Hospital General de Mazatlán.

Agregó que fue hasta un año con dos meses después de no saber del paradero de su hijo, cuando se unió a dicho colectivo, pues como toda madre tenía la esperanza de que su hijo regresara, pero no es así.

"Yo quisiera con mis manos poder excavar porque la verdad esto es algo muy desgastante, triste, esto le cambia a uno por completo", recalcó la señora Rosalva Antonia, vecina de este puerto.

"Tengo otros dos hijos, gracias a Dios que tengo el apoyo de ellos, de mi esposo, pero también mi esposo, a él se le hace duro, de hecho él no quería que yo anduviera en esto, pero usted sabe que una madre por su hijo qué no hace, y pues espero en Dios encontrarlo".

Dijo que si alguien tiene información del paradero de su hijo la puede proporcionar de manera anónima.

"Si alguien supiera, anónimo, yo no quiero saber quién fue (el que se lo llevó), yo no busco culpables ni mucho menos, pero sí si alguien me dijera dónde está mi hijo, yo se lo agradecería".

También manifestó que muchas personas ven mal que las integrantes de los colectivos de rastreadoras anden buscando a sus hijos desaparecidos.

Mientras no haya, cuerpo tengo la esperanza: Yadira

Mientras no localice el cuerpo de su hijo privado de la libertad el 7 de julio de 2018, la señora Yadira tiene la esperanza de encontrarlo con vida.

"Mientras no haya cuerpo tengo la esperanza que ojalá y regresara con bien, pero como sea", expresó en entrevista en el lugar donde integrantes del colectivo de rastreadoras mazatleco Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, Asociación Civil, con apoyo de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizan desde el martes una búsqueda de cuerpos humanos en un terreno cercano al nuevo Hospital General de Mazatlán.

Recordó que la madrugada de la fecha en mención su hijo Jorge Ricardo andaba en una bicicleta en la Colonia Gabriel Leyva y lo privaron de la libertad personas que viajaban en dos carros.

"Dejaron la bicicleta tirada, su mochila y se lo llevaron a él, entonces no se sabe nada de él, andaba con los amigos pero en esos momentos él se desapartó, iba para la casa a descansar cuando se lo llevaron".

Recordó que primero interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la privación de la libertad de su hijo y ahí mismo le dijeron de la existencia de los grupos de rastreadoras y fue cuando se unió a ellas.

Desde entonces ha participado en las búsquedas de sus seres queridosque realizan integrantes de dicho colectivo, añadió.

"Primeramente sí lo busqué el hospitales, en las cárceles, pero no hubo buenos resultados, y pues hasta ahorita seguimos buscándolo esperando en Dios que algún día lo encontremos", reiteró en entrevista.

Recalcó que tras la privación de la libertad de su hijo no les han informado nada de qué pasó con él o dónde se encuentra, por lo que mantienen la búsqueda en la cual se suma la esposa de Jorge Ricardo cuando descansa en su trabajo.

Su hijo dejó una niña que en ese entonces tenía cuatro meses de edad y otra de 5 años.

"La bebé no sabe, está muy chiquita y la otra niña está esperando a su papá que regrese porque anda trabajando, dice", dio a conocer la señora Yadira.

"Mientras no haya cuerpo la esperanza sigue (de encontrarlo con vida)".