Yo quisiera quedarme en casa, pero debo trabajar: vendedor ambulante

Ángel Ricardo Meza dice que si no labora, no tendrá recursos para comer

Alma Soto

Ángel Ricardo Meza es vendedor ambulante, uno de los que fue removido por el Gobierno municipal en febrero, y ahora sí quisiera irse a su casa, resguardarse mientras pasa la pandemia de coronavirus.

“Yo quisiera quedarme en casa, pero debo trabajar, yo, como todos los vendedores ambulantes, vivo al día, no puedo dejar de trabajar”, expresó Meza.

Está muy enterado de la situación, por ello llama pandemia al Covid-19, como lo hace la Organización Mundial de la Salud.

“Quisiéramos que el gobierno, del Estado o Municipal, voltease a vernos, ellos tienen personal, así nos dimos cuenta cuando decidieron quitarnos de aquí y que no trabajáramos, pues ahora que hagan un censo y nos pregunten cómo vamos a hacer frente a este tipo de situación, y que nos dijeran: oye, fíjate que no puedes trabajar en un tiempo para participar en la prevención, pero qué les parece que les demos un apoyo económico para que no vengan un tiempo”, expresó.

El vendedor consideró que el apoyo no necesariamente tiene que ser alto, pero por lo menos algo para no tener que salir.

“Yo vengo porque tengo necesidad, no tengo apoyo del Seguro, no tengo pensión, otro tipo de prestaciones para salir adelante, tampoco el que vende raspados, o los boleros de la plazuela, manifestó, “sí queremos retirarnos unos días, pero ocupamos una ayuda, el dinero no es lo más importante, pero sí muy necesario”, manifestó.

Meza expresó que a la contingencia ambiental se suma al golpe que les dio el Gobierno municipal a los ambulantes en febrero, cuando los retiró de los alrededores del Mercado Municipal José María Pino Suárez justo el 13 de febrero, cuando ya tenían todos los productos para el Día del Amor.