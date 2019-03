Yo tambiÃ©n fui espiado e investigado por el Gobierno federal, asegura RubÃ©n Rocha Moya

Yo también fui espiado e investigado por el Gobierno federal, asegura Rubén Rocha Moya

Al Senador por Morena no le preocupa que surjan datos sensibles sobre su pasado; fue parte de un grupito de guerrilleros, pero nunca aprendió a usar pistola, dice

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Rubén Rocha Moya también fue investigado por los órganos de inteligencia del Gobierno federal, sobre todo en la época en que participaba en movimientos estudiantiles y grupos guerrilleros.

Ahora el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador dispuso que se abran al público los expedientes del CISEN, Centro de Investigación Nacional.

Antes se “liberaron” archivos históricos, en los que estaban expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

El nombre de Rocha Moya aparece como uno de los sinaloenses que tiene su propio expediente en estos organismos federales.

Otros personajes de los que se ha documentado ya su “seguimiento” por parte del Gobierno federal fue el caso del ex candidato presidencial del PAN en 1988, Manuel J. Clouthier Del Rincón, "El Maquío”.

De este último fue “liberada” una versión pública luego de que el panista Vicente Fox Quesada llegó a la Presidencia en el año 2000.

Sin embargo, muchos documentos se mantuvieron bajo reserva u ocultamiento al público. Incluso durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto se volvieron a restringir las consultas sobre archivos del pasado.

Ahora, López Obrador ha anunciado una mayor apertura sobre esta información, ahora recopilada por el CISEN.

“Apenas ayer uno de mis hijos me mandó una información de que me investigaban del 68 al 85; no lo conozco, no me interesa mucho por cierto (el expediente)”, indicó Rocha Moya.

Yo era Secretario General de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que agrupaba a todas las normales rurales del país, entre ellas Ayotzinapa, que fue donde yo entregué mi encargo, pero yo estudiaba en El Quinto Sonora”, relató.

A raíz de esa participación, indicó, tenía abiertas investigaciones.

“No conozco el expediente que está en el CISEN, en el 85 yo era diputado local de la izquierda y éramos investigados”, manifestó.

El Senador sostuvo que es muy importante que se abra toda esta información al pueblo de México.

“Ya le preguntaron primero al responsable del Archivo que si esto podría dar como consecuencia que se abrieran algunas investigaciones y se hicieran denuncias; luego el Presidente dijo ‘sí, es para que se use la información; si tienen interés y no han prescrito (violaciones a derechos humanos), podrán hacer de la investigación lo que el ciudadano le interese´”, subrayó.

--¿No le preocupa que surja algún dato sensible, para su carrera, su pasado?

--Absolutamente nada, fui en algún tiempo un miembro de un grupito de guerrilleros; nunca supe usar la pistola, pero de todas maneras ahí estamos, estoy hablando del 70, del 71.