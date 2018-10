Yo valgo por ellos dos y por más, dice Angélica Díaz de Cuén sobre renuncia de El Chenel

La única legisladora del PAS en el Congreso local califica de ingrato y traidor a José Antonio Valenzuela López

José Alfredo Beltrán

“No le quitan el sueño”, afirma la Diputada Angélica Díaz de Cuén, minutos después del “golpe” propinado por José Manuel Valenzuela López.

El “Chenel”, dos veces Alcalde de Angostura y nuevamente Diputado local, apoyado por el PAS, acaba de renunciar en ir en la bancada, junto a la esposa de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Ello originó que Díaz de Cuén, que ya fue Diputada local en la anterior 62 Legislatura, se quedara sola… Y sin fracción.

“Chenel” se fue con Édgar González, único perredista. Y al sumarse a él, lograron su propia coordinación, lo que implica influencia, poder, recursos…

Ambos formaron parte de la coalición entre PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PAS en los pasados comicios.

La noticia es la “bomba política” dentro de la 63 Legislatura, en el marco de la primera sesión ordinaria.

“Yo lo único que les puedo decir es que a él se le abrieron las puertas del PAS para ser diputado, para ser alcalde, y con eso nos responde a eso se le llama ingratitud”, responde Díaz de Cuén sobre el hecho, en entrevista con Noroeste.

Seguramente, añade, Valenzuela López estará muy ocupado saneando las finanzas de su municipio, ¡no se vale, a eso se le llama traición!

Valenzuela López, añade, aprovecha todas sus locuras para hacer política.

Díaz de Cuén revela que “Chenel” tenía días sin tener contacto con el PAS.

“Nosotros entendíamos que él estaba saneando sus cuentas en el Ayuntamiento (de Angostura), que estaría trabajando, si él dice que se va, es cuestión personal de él; lo único que sí sentimos mucho es que él no llegó solo, él llegó con la fuerza del PAS, tanto él como Édgar González, los dos llegaron con la fuerza del PAS”, reprocha.

--La dejan a usted sola, prácticamente…

--Me dejan sola, pero yo valgo por ellos dos y por más; mi trabajo va a ser más fuerte, más contundente, vengo con más seguridad, con más experiencia, con muchas ganas de trabajar.

La renuncia de “Chenel”, señala, no implica que pierda su espacio como secretaria de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura-

“Voy a tener acceso a la Jucopo (Junta de Coordinación Política), porque solamente sin voto, pero voy tener acceso a Jucopo, al registro de posicionamientos, no viene a implicar nada (la dimisión de Valenzuela) que nos quite el sueño, no nos quitan el sueño esos dos”, advierte.

Y luego, remarca: “Yo valgo por ellos dos y por más”.

Ahora, añade, tendrá que haber una estrategia como única pasista en la Cámara.

“Voy a trabajar más fuerte y con más ganas”, anuncia.