Yo voy a comparecer, no hay ningÃºn problema con eso: Alcalde

63 LEGISLATURA

Yo voy a comparecer, no hay ningún problema con eso: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro aceptó la invitación que le hizo la 63 Legislatura para comparecer ante los diputados sobre sus acciones de Gobierno, sobre todo que dé explicaciones del actuar de la Comuna por la muerte de Alejandra

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro está con la disposición de comparecer ante el Congreso del Estado, luego de que la 63 Legislatura lo llamó para que dé un informe de labores de lo que ha sido su administración, sobre todo el actuar del Ayuntamiento derivado de la muerte de Alejandra, el pasado 5 de septiembre.

El Alcalde de Culiacán compartió que de momento no le han notificado nada desde el recinto legislativo; sin embargo, él está de acuerdo a comparecer, aunque no esté obligado a hacerlo.

"No me han notificado nada, pero me enteré, y yo voy a comparecer, yo pienso que no tiene fundamento constitucional para hacerlo... no estoy obligado a comparecer, pero lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque no pierdo nada con hacerlo", señaló.

Pedro Villegas Lobo fue el Diputado que pidió la comparecencia del Alcalde, solicitud que fue aprobada por la Diputación Permanente.

El Legislador de Morena cuestionó el actuar de la Comuna al no atender el llamado de rehabilitar la alcantarilla por la cual Alejandra perdió la vida.

"Acontecimiento que pudo evitarse si aquellos que tienen la responsabilidad de proveer servicios públicos, lo hubieran hecho con eficiencia... en este Congreso asumimos la responsabilidad que tenemos y exigimos cuentas a las autoridades estatales y municipales, y que sea el punto de partida, para que no sigan sucediendo", señaló Villegas Lobo.

El primer Edil ante esto se dijo abierto a comparecer, pero reconoció que aún no le llega la invitación formal, y que se enteró por la prensa del llamado de la 63 Legislatura.

"En las redes circulan versiones de mucho tipo que pues no es cierto, o sea, esta cita para el Congreso del Estado no me ha llegado, lo supieron ustedes primero, me enteré por la prensa, por los medios, por las redes y yo estoy de acuerdo en ir, no hay ningún problema por eso", agregó.

Sobre la muerte de Alejandra, Estrada Ferreiro explicó que dentro del Ayuntamiento están realizándose las indagatorias correspondientes por parte del Órgano de Control Interno, mismo que cuenta con la autonomía de realizar cualquier acción, dado que es un ente autónomo.

"Hay una investigación también aquí en el Órgano Interno de Control, se está investigando, no podemos dejarlo sin investigación... todo lo sabe el órgano de control, yo no, porque el órgano de control es autónomo, no depende de mí", señaló.