Yo ya estoy fuera del PANâ€¦ y muchos panistas se irÃ¡n conmigo: Roberto Cruz

CIERRA CICLO

Yo ya estoy fuera del PAN… y muchos panistas se irán conmigo: Roberto Cruz

Aunque militó en el albiazul desde el sexenio de Malova, trabajó desde hace 19 años en campañas de este partido y con cuadros como Vicente Fox, Felipe Calderón, Josefina Vázquez, entre otros

José Alfredo Beltrán

Roberto Cruz Castro cierra su “ciclo azul” este 30 de septiembre. Pero no se va ni a su casa, ni lejos de la política, advierte.

Se va a “un proyecto estatal”, y con él, muchos de los panistas que lo acompañaron en su carrera.

“Yo ya estoy fuera del PAN”, dice enfático quien fuera jefe de asesores de Mario López Valdez, ex secretario de Desarrollo Económico y presidente de la Mesa Directiva de la actual Legislatura.

“Es una decisión tomada, también dije que no iba a defenderme en la Comisión de Orden, así que es un hecho, y también es un tema de dignidad; si yo te corro de mi casa, obviamente no vas a volver a mi casa, entonces para mí es una decisión tomada”, subraya.

Expulsión del PAN es para sacarme de la jugada: Roberto Cruz

El Partido Acción Nacional municipal inició el proceso de expulsión de Cruz Castro. Pero a decir de éste, no será necesario que lo culmine, pues en automático el queda fuera del partido, al no seguir los procedimientos internos.

“Yo no me rajé en 2015 cuando no me permitieron ser candidato, a pesar de que gané la interna estatal, no lo hice aun cuando no me dejaron competir para la Diputación federal de mayoría, porque Malova se lo pidió a otro de los traidores que es Edgardo Burgos”, señala.

Tampoco se fue, recuerda, cuando en el 2016 no prosperó todo el movimiento que hizo con la Cruzada por la Democracia para que hubiera elecciones internas para gubernatura y demás puestos de elección popular.

Y no se fue en 2018, añade, cuando la cúpula de traidores que controlan el PAN no le permitieron ni ser candidato al Senado, ni a Diputado federal en Ahome, ni en Culiacán, ni a la Alcaldía ni tampoco le permitieron la reelección.

“Pues finalmente no me rajé yo, pero si ya ellos realizan el proceso de expulsión, como ya lo hicieron, ya no hay nada más que hablar, tenemos que ser realistas, serios, y tenemos que entender que ahora vamos a seguir trabajando por los sinaloenses desde otra trinchera”, añade.

Es indignante, agrega, defenderse ante una bola de corruptos y crápulas.

“Así que efectivamente es un hecho, yo ya estoy fuera del PAN”, remarca.

Es inútil, enfatiza, luchar desde dentro, pues Adolfo Beltrán, el dirigente municipal que ordenó su expulsión, es uno de los doce traidores y corruptos que ha denunciado. Y Carlos Castaños, diputado federal actual, es presidente de la Comisión de Orden, y también le ha señalado por corrupción.

Por eso, dice, no tiene caso “entrarle” a esos procesos y mejor da por consumada la expulsión.

Cruz Castro adelanta que el suyo es “un proyecto estatal”, pero no se trata ni de un partido político nuevo, “ni de nada de eso”.

- ¿Pero no te vas a tu casa?

No, ¡claro que no!

- ¿Vas a una asociación civil, a un frente?

Voy a seguir trabajando para las familias de los 18 municipios, porque también había especulación de que me iba al gabinete de Ahome, y también ya públicamente descarté esa posibilidad.

- Ya fuera del PAN, ¿no te retiras de la política?

No, ni un solo minuto.

- ¿Ninguna posibilidad de reencuentro con el PAN?

Absolutamente ninguna, es por una cuestión de dignidad, trabajamos muy fuerte, con buena intención, fueron proyectos muy bonitos y yo me voy del PAN agradecido con su militancia “de a pie” que es lo más noble que tiene un partido político, y por cierto muchos me van a acompañar.