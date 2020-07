YoÃ¡n Moncada llega con sumo entusiasmo para jugar con Medias Blancas

Yoán Moncada llega con sumo entusiasmo para jugar con Medias Blancas

El campamento de verano de los Medias Blancas en el Guaranteed Rate Field de Chicago que arrancó el viernes es poco convencional

Noroeste / Redacción

CHICAGO._ Yoán Moncada está listo para jugar beisbol.

Luego de pasar los últimos meses entrenando en la Florida, donde los casos de Covid-19 han aumentado dramáticamente en las últimas semanas, el tercera base cubano de los Medias Blancas de Chicago parece estar preparado para una temporada 2020 singular que ha sido abreviada a 60 juegos debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

“En la Florida estuve trabajando en un local de una persona donde trabajábamos por sesiones”, explicó Moncada durante una videoconferencia esta semana. “La gente que iba trabajaba por sesiones. Era una sola persona entrando”.

El campamento de verano de los Medias Blancas en el Guaranteed Rate Field de Chicago que arrancó el viernes es poco convencional, ya que como Moncada señaló, los 44 jugadores en el plantel actual del equipo entrenan en dos grupos separados.

“Va a ser un poco diferente, un poco raro”, dijo Moncada.

Los Medias Blancas establecieron una buena vibra durante la pretemporada en Arizona en febrero y marzo, antes de que la acción de Grandes Ligas se suspendiera debido a la pandemia. Pero en medio de grupos de entrenamientos separados, camerinos apartados y la ausencia de fanáticos en las gradas, Moncada enfatizó que la salud debe ser la prioridad del equipo.

“Primeramente que todo, tenemos que mantenernos saludables”, dijo Moncada. “Tenemos que mantenernos lo más protegidos posible en lo que es fuera del terreno. Ya dentro del terreno, ellos sabrán cómo guiarnos allá dentro, en qué es lo que tenemos que hacer.

"Va a ser muy complicado. Pero no hay otra manera. Hay que jugar así”.

Aunque Moncada viajó a Chicago sin su familia, el oriundo de Cienfuegos afirma que no dudó en jugar este año.

“Nunca me pasó por la mente no jugar”, dijo Moncada. “A mí lo que me gusta es jugar pelota. Cuando dijeron que había temporada, me puse contento”.

Moncada es una pieza fundamental de un róster talentoso de los Medias Blancas que busca hacer la transición de un equipo en reconstrucción a contendiente en la División Central de la Liga Americana. En el 2019, el antesalista tuvo una temporada de revelación al producir una línea de .315/.367/.548 con 34 dobles, 25 vuelacercas, 79 remolcadas y 83 carreras anotadas. Esta semana, incluso se le preguntó si aspiraba al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana este año.

"Me siento bien. Me listo para empezar”, dijo Moncada. "Y bueno, ya eso del MVP, eso hay que esperar a que, bueno, a empezar a jugar".

(Con información de MLB)