Yolanda Andrade visita la cÃ¡rcel en Consecuencias con Joe

Yolanda Andrade visita la cárcel en Consecuencias con Joe

La actriz y conductora culiacanense entrevista a prisioneros para conocer su historia y reflexionar sobre la prevención de delitos

Noroeste / Redacción

30/08/2019 | 12:10 AM

Este viernes, Unicable estrena Consecuencias con Joe, una programa donde Yolanda Andrade visita diversos reclusorios y entrevista a reos para conocer su historia; luego de su lucha contra el alcohol y las drogas, quiere mostrar las consecuencias de los actos humanos.

"Este programa es original, bastante difícil de hacer, quiero agradecer a la gente que tuvo la confianza de contarnos su historia, la razón por la que están en el reclusorio. Es un programa familiar aunque sea fuerte, porque es prevención al delito, prevención a la violencia, muestra que debemos tener control de las emociones; nos muestra que nuestra libertad es tan importante", dijo la conductora y productora de la serie, de acuerdo a milenio.com.

"El primer programa que hicimos es el de La mata viejitas; es un caso peculiar, porque fue una niña maltratada y abusada, su mamá la intercambiaba por alcohol. Yo vengo de un viaje de las drogas y el alcohol, de ir a centro de rehabilitación y motivar a la gente. Yo necesitaba tener más casos y no solo de éxito, sino donde tenemos consecuencias; yo no estuve exenta de vivir estos casos, las drogas te llevan al punto ciego donde no ves las consecuencias".

Espera que el público entienda que estamos en un momento difícil, donde hemos perdido la capacidad de asombro y, por tanto, debemos tener mayor control sobre nuestros actos, porque las consecuencias de un error son muy caras.

"Buscaba qué es lo que pasa cuando de pronto alguien se pone una borrachera y le parece fácil todo; mata a alguien y no solo es la cruda moral y física, sino que te vas a la cárcel. Buscamos las adicciones o la ira, de pronto le das un empujón a alguien y puedes matarlo", agregó.

"La gente está pagando la consecuencia muy caras".

En ocho capítulos de media hora se presentan casos de personas que no han tenido la oportunidad de compartir su experiencia; los episodios se transmitirán el viernes, con repetición los domingos y lunes.