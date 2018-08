YouTube anuncia primeros proyectos en español con Maluma y García Bernal

Desde comienzos del año, la filial de Google que hasta ahora divulgaba solo videos producidos por los usuarios, busca producir contenido original, como la serie Cobra Kai lanzada en mayo

Noroeste / Redacción

La plataforma de videos en internet YouTube anunció sus primeros proyectos en español, en los que contará con artistas como el actor mexicano Gael García Bernal, el músico colombiano Maluma y la humorista mexicana Sofía Niño de Rivera.

Desde comienzos del año, la filial de Google que hasta ahora divulgaba solo videos producidos por los usuarios, busca producir contenido original, como la serie Cobra Kai lanzada en mayo, la continuación de la saga Karate Kid.

"Estamos encantados con la continua expansión de nuestro portafolio de originales de YouTube con nuevas películas en español y series, y de estar trabajando con increíbles artistas latinos de alcance mundial", dijo Susanne Daniels, directora de contenido original de YouTube.

"América Latina es una región llena de contadores de historias creativos, con voces únicas, y esperamos trabajar con ellos para ofrecer programas innovadores a fans de YouTube alrededor del mundo".

Los nuevos programas serán divulgados exclusivamente a través de YouTube Premium, un servicio por suscripción que ofrece acceso a series y filmes originales y a una plataforma de streaming musical, sin publicidad.

DE J BALVIN

Este anuncio llega dos días después del lanzamiento del documental de YouTube Music J Balvin: Redefining Mainstream, hablado en inglés, sobre el astro colombiano J Balvin.

En el documental se puede ver a J Balvin meditando, una práctica que, asegura, lo ayuda a mantener los pies sobre la tierra pese al éxito y la fama.

“Creo que (la meditación) es una de las herramientas más increíbles que tengo”, señala Balvin, tras la presentación de la cinta.

“Yo no consumo drogas, no bebo (alcohol), solo tomo agua”, añade sobre el estilo de vida que lo ayuda a mantenerse enfocado.

Actualmente, YouTube Premium está disponible en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México, Austria, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, España, Suecia y el Reino Unido.

LANZAMIENTOS

YouTube Originals ha lanzado series en inglés como Cobra Kai, Sideswiped e Impulse, documentales como Demi Lovato: Simply Complicated y Katy Perry: Will You Be My Witness?, y películas como I’m Poppy. Su contenido está disponible para los usuarios de YouTube Premium, una plataforma de música por streaming y una experiencia ininterrumpida y sin anuncios en toda la plataforma.

PARA SABER

- Gael García Bernal ha estelarizado filmes como Amores perros, Y tu mamá también, Neruda y la serie de Amazon, Mozart in the Jungle, la cual le mereció un Globo de Oro por su papel del director de orquesta Rodrigo de Souza.

- Maluma, uno de los exponentes colombianos más populares de la música urbana latina, tiene más de 17 millones de suscriptores en YouTube y cinco videos con más de mil millones de visitas en la plataforma, incluyendo Felices los 4, Corazón y El perdedor.

-Niño de Rivera ha realizado especiales para Comedy Central y Netflix, así como una exitosa gira de presentaciones en México. Su canal de YouTube tiene más de 300 mil subscriptores.

*Con información de Internet

Maluma y Diego Luna