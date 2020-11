Youtuber argentina recrea la casa de Friends en videojuego y se vuelve viral

Yanina Chiesa comparte en Twitter el increíble trabajo que hizo al recrear la casa de Friends en el videojuego de Los Sims

Noroeste / Redacción

Friends se posicionó entre las series más populares de los 90 y su fenómeno se mantiene hasta la actualidad con numerosos fans alrededor del mundo. El show cómico aún genera pasión en el público y una muestra de ello la dio una aficionada en las últimas horas: recreó la casa del programa con el videojuego de Los Sims, publicó spoiler.bolavip.com.

"Friends en Sims 4. 30 mil horas después terminé los dos dptos", posteó en su cuenta de Twitter la cantante, imitadora y youtuber argentina Yanina Chiesa.

Me hubiese gustado hacer el dpto de Joey y Chandler con el bote y la mesita poronga llena de chicles pero no iba a ser lo mismo. pic.twitter.com/sdJO08u051 — Yanina Chiesa 💚 (@YaninaChiesa) November 20, 2020

La publicación ya tuvo miles de likes, retuits y comentarios que alabaron el trabajo de la joven que consiguió imitar a la perfección el diseño de los departamentos donde las estrellas de Friends pasaron sus aventuras.

Su creación tuvo tanta repercusión que el mismo perfil oficial de Los Sims la felicitó públicamente. "Smelly cat, Smel-ly cat, what are they feeding you?", le respondió el videojuego que se lanzó en 2014 y que forma parte de una extensa saga que busca simular la vida cotidiana desde 2000.

Chiesa, que ya alcanzó el millón de seguidores en Youtube (donde tiene 45 millones de visualizaciones en cuatro años), revivió una de las locaciones más famosas de la exitosa serie de los 90 y se hizo viral rápidamente. El interior de la casa en realidad se filmó en los estudios de Los Ángeles.

En tanto, la fachada del edificio corresponde a la esquina entre Grove Street y Bedford Street de Nueva York.

Como la serie estuvo ambientada en La Gran Manzana, es habitual encontrar exteriores de sus calles, aunque el programa fue rodado en la otra costa de Estados Unidos. Sin embargo, la intersección de las calles se convirtió en una atracción turística para los fans.

El elenco planea reencontrarse en el icónico sofa de Friends y en las últimas semanas fue Matthew Perry quien confirmó la realización del evento para marzo de 2021.

Los seis protagonistas serán productores ejecutivos del especial junto a los creadores de la serie. Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow dieron un pequeño adelanto este año en la entrega de los Premios Emmy.