Youtuber mexicano se disfraza de Maluma y enloquece a fans en calles de Puebla

El falso Maluma recorrió las calles del Centro de Pueble rodeado de supuestos guaruras y asediado por periodistas falsos para llamar la atención

Sinembargo.MX

21/10/2018 | 11:34 AM

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- Previo al concierto que Maluma ofreció en la ciudad de Puebla el pasado 18 de octubre, el youtuber Berth Oh enloqueció el centro de la “Angelópolis” al hacerse pasar por dicho reguetonero.

Aprovechando la visita del cantante colombiano a dicha cuidad, el creador de contenido en YouTube, Berth Oh, realizó una broma a los ciudadanos caracterizándose del intérprete de reguetón.

En calidad de “incógnito”, con una chamarra tipo militar, gafas oscuras, encapuchado y con una pronunciada barba, salió a las calles, coludido con un grupo de amigos que harían las veces de reporteros, guaruras y quienes persuadirían a los poblanos de que era ni más ni menos que el intérprete de “Felices los cuatro”.

Durante el recorrido por las calles del centro de Puebla, y rodeado de sus “guaruras”, asediando por la “prensa”, el falso Maluma inmediatamente fue abordado por las multitudes. “¡Maluma, una foto por favor!”, le decían sus enloquecidos fans.

Sin embargo, el “usurpador” no sólo recibió elogios; también se llevó algunos reproches: “A ver si ya cantas decente! Incluso, una madre de familia lo encaró y le cuestionó por qué sus canciones no se fijan más en los valores.

La idea de la broma surgió gracias a que en sus redes sociales, el youtuber recibió múltiples comentarios sobre su gran parecido con el cantante colombiano.

Berth Oh provocó risas entre sus seguidores. Quienes no reirán (y más bien se sentirán decepcionados) son los fans, por haberse tomado una selfie con un youtuber, y no con el también cantante de “Cuatro Babys”.