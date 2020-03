Yu Darvish debuta con seis pitcheos diferentes

MESA, Arizona._ El derecho de los Cachorros de Chicago, Yu Darvish, sorprendió en su debut en la Liga del Cactus tras lanzar seis diferentes pitcheos durante sus dos entradas de labor en la derrota de los Cachorros 4-3 ante los Cerveceros de Milwaukee en el Sloan Park el sábado.

“Recta de cuatro costuras, recta cortada, recta cortada fuerte, slider, bola de nudillos, recta de dos costuras”, exclamó Darvish con una sonrisa. “Sí, seis pitcheos.

“Sólo jugué beisbol. Éste es mi primer juego, entonces debo asegurarme de que mi rutina sea la correcta. Eso es todo”.

Darvish exhibió su amplio arsenal de pitcheos temprano después de haberle cedido un cuadrangular al venezolano Orlando Arcia al primer lanzamiento del encuentro. El japonés terminó el inning ponchando al venezolano Avisaíl García con una recta de 98 millas por hora y a Logan Morrison mediante una curva de nudillos a 85 mph.

Three strikeouts on the day for @faridyu. pic.twitter.com/Oe75QDhZF1