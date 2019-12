Yuridia tiene boda secreta; se casó con su mánager

La famosa se unió en matrimonio con su mánager Matías Aranda, en Tepoztlán, Morelos; hasta el momento la famosa no ha dicho nada al respecto

Noroeste / Redacción

Yuridia se unió en matrimonio ¡en secreto! con su mánager Matías Aranda, en Tepoztlán, Morelos. Así lo reveló la revista TV Notas por medio de algunas fotografías.

De acuerdo con la publicación, a la ceremonia de la famosa sólo asistieron familiares y amigos cercanos.

SE CASA YURIDIA 👰🏻🤵🏻💐 en boda secreta La revista TvNotas revela fotos de la boda de la cantante#Yuridia #Boda pic.twitter.com/EHk2oaZm4k — ExPressions (@ExPressionsMx) 10 de diciembre de 2019

La unión matrimonial inició a las 18:00 horas en una capilla de la zona. Después del evento religioso, los novios llegaron al salón en el que predominaron flores blancas y rosas.

En las imágenes difundidas por la revista, Yuridia aparece con un vestido de novia, en lo que parece ser una fiesta, junto a su pareja.

Hace unas horas, la intérprete de No me llames amor compartió algunas imágenes a lado de su pareja, con quien lleva al menos 10 años de noviazgo.

En una de éstas, la famosa aparece en pijama junto a su pareja y en la otra aparecen juntos disfrutando de una tarde. Ambas imágenes tienen como descripción el título de su éxito Sin Miedo de Caer.

Yuridia se retira

A finales de noviembre, Yuridia compartió en una transmisión en vivo de Instagram que al llegar al aeropuerto de Mérida, una reportera del programa Ventaneando la molestó al simular que estaba lastimada.

La intérprete narró que tras este episodio se siente destruida, motivo por el que se retiraría de manera indefinida de los escenarios.

Yuridia relató una situación incómoda que sufrió a su llegada al aeropuerto de Mérida. Una reportera del programa Ventaneando se tiró al piso, “tipo Neymar”, detalló, y comenzó a gritar cómo la cantante y sus acompañantes les hacían daño.

“La verdad es que no. Eso a mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen ‘pancho’ para después tener su nota y poder inventarle a la gente”.

Con la duda sobre qué dirían de ella en el programa de espectáculos, consideró que la reportera logró lo que buscaba.

“Esa señora se llevó su nota, obviamente lo van a editar y van hablar como siempre han hablado, que para mí es hacer bullying e incitar a la gente que haga lo mismo”, dijo.

La cantante recordó que desde que inició su carrera artística ha tenido que lidiar con el bullying.

“Algo que me ha hecho mucho daño desde que empecé a cantar, por eso yo creo que no me han visto ser la más exitosa del mundo, porque son cosas que no he superado todavía y me da mucha pena”.