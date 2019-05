Zac Efron se queja de su musculosa estatua de cera

Zac Efron saltó a la fama mundial con "High School Musical" y, con el correr de los años, pasó de un carilindo actor "teen" a un galán súper sexy en Hollywood.

Uno de los rasgos más elogiados del artista de 31 años es su físico súper trabajado. En "Dirty Grandpa" (2016) y en la remake de "Baywatch" (2017), Efron impactó con el cambio de su cuerpo y volvió locos a sus miles de fans con sus músculos, citó diarioshow.com.

Esa figura de gimnasio fue la que tomaron como referencia en el famosos museo de cera, Madame Tussauds. En su edificio de Hollywood estrenaron la escultura de Zac como protagonista de "Baywatch", luciendo el clásico short de baño rojo y el torso desnudo

.@ZacEfron looks like he’s been carved out of marble. The wax version isn’t so bad either. https://t.co/t6v2j65I24