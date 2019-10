Zack Penn, guionista de Matrix, confirma que Warner Bros planea dos secuelas mÃ¡s de la saga

Madrid (SinEmbargo).– El pasado agosto, Warner confirmó que Lana Wachowski trabajaba en una nueva película de Matrix, una nueva entrega que estará protagonizada otra vez por Keanu Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity. Ahora, uno de los guionistas de la saga ha anunciado que no es uno, sino dos, los filmes de la saga que están en desarrollo.

“Existen dos proyectos diferentes de Matrix en Warner Bros”, ha revelado el guionista Zack Penn a través de su cuenta de Twitter. El escritor ya anunció, incluso antes de la confirmación oficial de Warner, que trabajaba en una expansión del universo Matrix. Ahora ha aclarado que se trataba de otro proyecto distinto a la secuela ahora ya confirmada.

“Uno, el que he escrito yo, se sitúa en un momento anterior en la línea de tiempo de Matrix. Otro, el que Lana Wachowski está dirigiendo, es una secuela en la que yo no trabajo pero que no puedo esperar para ver”, explica Penn que matiza que “ninguno de los dos son reboots”.

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot