Zack Snyder comparte fotos del SnyderCut y revela el traje negro de Superman en la cinta

MADRID._ La polémica en torno al montaje de Zack Snyder de Liga de la Justicia parece estar lejos de acabar. Como ya se ha convertido en costumbre para el director, Snyder sigue compartiendo en Vero, su red social favorita, material inédito de la película con el propósito de alimentar las ansias de los fans que claman por ver su versión de la cinta.

En esta ocasión, el cineasta ha subido una fotografía de uno de los elementos más deseados por los seguidores y que finalmente se quedó en el cubo de la basura de la sala de montaje: El Superman Negro.

JESUS CHRIST!!!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼@NovaFrankly YOU WERE RIGHT!!!!! He shot it!!!!! AAAAAAAHHHHHHH

MY SUPERMAN!!!! @warnerbros @wbpictures @ATT DO IT NOW!!!

THIS IS AN ENTRIELY DIFFERENT FILM!!#RELEASETHESNYDERCUT pic.twitter.com/zn43LUoceN