Zague y Paola Rojas, ¿separados desde hace cinco meses? - Noroeste

Zague y Paola Rojas, ¿separados desde hace cinco meses?

La periodista Shanik Berman aclaró que la periodista de Televisa y el ex futbolista ya no viven juntos desde hace más de cinco meses, por tal razón ella no ha hecho comentario alguno

Noroeste / Redacción

03/07/2018 | 10:36 AM

Paola Rojas y Zague. Foto: Internet

Luego de las especulaciones sobre si el video íntimo de Luis Roberto Alves “Zague” era para su es­posa Paola Rojas o dirigido a otra chica, en exclusiva para Grupo Cantón, la reconocida periodista Shanik Berman aclaró que la periodista de Televisa y el ex futbolista ya no viven juntos desde hace más de cinco meses, por tal razón ella no ha hecho comentario alguno. Así lo compartió Shanik durante la en­trega de su presea Carlos Estra­da Lang. “Hay que decir, Zague y Pao­la están separados desde hace mucho, desde hace más de cinco meses, por eso ella no quiere de­cir nada de él, no tiene nada qué ver con él, ya no vive con él”, co­mentó Shanik, de acuerdo a laopinión.com. Paola incluso ha evitado a la prensa para no hablar sobre la relación que mantiene con Za­gue, solo se ha limitado en agradecer el apoyo que le dieron cuando fue atacada en redes sociales, tras ventilarse el supues­to video pornográfico del ahora conductor de deportes. #Paola Rojas

#Zague

#Shanik Berman

