Zapaterías de Culiacán tienen pérdidas entre un 60 y 80% en ventas

A través de atractivos descuentos, buscan el regreso de sus clientes, quienes han sido afectados económicamente a raíz de la pandemia

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Pérdidas que van desde un 60 a 80 por ciento en ventas, es lo que señalan algunas zapaterías en Culiacán ha sufrido a raíz de la pandemia, aunado ahora a que el regreso a clases es a distancia, registrándose poca presencia de clientes.

En un recorrido por el centro de la ciudad de Culiacán, en donde predominan cadenas importantes de zapaterías como Calzzapato, BHermanos, 3 Hermanos entre otras, se pudo apreciar la poca presencia de clientes en sus instalaciones.

De acuerdo a uno de los empleados, las ventas en la zapatería que cuenta con varias sucursales en el primer cuadro de la ciudad, han bajado en un casi un 80 por ciento, afectados por la mala economía causada por la pandemia.

“La pandemia nos pegó duro, además, como puede ver no hay gente, no hay mamás comprando calzado escolar, porque ahora las clases son virtuales, y eso hace que la gente no venga por calzado escolar, porque ahorita no lo necesita”, señaló el empleado.

Agregó que, para hacer frente a esta situación, la zapatería ha lanzado promociones como un 30 por ciento de descuento adicional sobre precios especiales, incluyendo también ropa para dama, caballero y niño, y solo en modelos seleccionados.

En otra de las zapaterías, un empleado comentó que en su caso, sus ventas han caído en un 60 por ciento, y que también han tenido poca presencia de clientes, por la falta de una buena economía.

Agregó que en este nuevo ciclo escolar, fue poca la clientela que se acercó a la zapatería, esto porque sus hijos están tomando las clases en línea, por lo que no necesitan de calzado escolar.

Al igual que las demás zapaterías, espera se mejoren las condiciones económicas que permita el regreso de sus clientes a sus instalaciones.