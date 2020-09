Zavala y Calderón terminan de presentar alegatos al TEPJF; buscan que el INE dé registro a México Libre

“Yo creo que nos van a dar el registro. Me queda claro que si lo niegan es por razones políticas”, opinó Felipe Calderón

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Margarita Zavala y Felipe Calderón dijeron sentir confianza en que lograrán el registro de México Libre como partido político e informaron que concluyeron la presentación de alegatos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La pareja de expanistas informaron sobre los avances en el proceso para conseguir el registro de su partido en un conversatorio virtual con seguidores de México Libre, de acuerdo con el diario Reforma.

Adelantaron que la próxima semana el TEPJF podría dar un fallo.

“Yo creo que nos van a dar el registro. Me queda claro que si lo niegan es por razones políticas”, dijo el expresidente Felipe Calderón, según citó el diario.

El exmandatario aseguró que México Libre es ya una fuerza opositora. “Ya somos una fuerza política en cualquier circunstancia”, expuso.

Margarita Zavala defendió que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) careció de sustento legal pues no se les alertó sobre problemas con las donaciones que recibió su organización mediante la aplicación Clip.

“No sólo no existía la falta, nos penalizaron con la pena máxima de negar el registro. Fue excesivo y desproporcionado, no sólo hubo tarjeta roja que no ameritamos, nos sacaron del todo partido, de la liga de futbol, a la mala, no puede ser”, criticó citada por Reforma.

México Libre, promovida tanto por Zavala como por su esposo, el expresidente Felipe Calderón, aspira a participar en las elecciones legislativas de 2021.

Margarita Zavala Gómez ha dicho que el Presidente López Obrador presionó al Instituto Nacional Electoral para que no se entregara el registro de partido político a México Libre, organización que ella encabeza.

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, dijo el 4 de septiembre que fue “bajo” y “falso” el señalamiento por el que el INE no otorgó el registro como partido político.