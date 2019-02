Zedillo pasÃ³ de rescatar bancos a trabajar en ellos: AMLO

Zedillo pasó de rescatar bancos a trabajar en ellos: AMLO

El Presidente López Obrador refiere que nueva Ley impedirá brinco por 10 años

Sinembargo.MX

12/02/2019 | 10:53 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una nueva Ley impedirá que funcionarios puedan brincar del servicio público a la iniciativa privada en un plazo de diez años.

“Chapulines fifís”, dijo, “brincan a trabajar a las empresas relacionadas con ellos con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético”, expresó.

Dijo que en la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Hacienda y en otras dependencias los funcionarios dejaron sus cargos, y se brincaron al mismo sector, pero en la iniciativa privada. El Presidente Ernesto Zedillo, dijo, brincó de rescatar a los bancos a trabajar en ellos.

“Estuvo trabajando en bancos rescatados durante su gobierno por Fobaproa. No es personal”, dijo.

“Así está Pemex; estamos hablando de la CFE. Casi todos los directores de Pemex trabajando para empresas particulares, directores por ejemplo de las áreas de producción”. Dijo que “en el caso de Hacienda lo mismo: los que rescataron los bancos con el Fobaproa se fueron a trabajar a los bancos rescatados, una vergüenza”.

Habló que el organismos encargado del rescate, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el director de ese organismos, añadió, “se fue a trabajar a Citibank”.

“Hay quienes sostienen que no es ilegal, pues no. Es inmoral y es una vergüenza, porque ni en Estados Unidos donde hay la costumbre de mayor interacción entre sector público y privado, se presentan casos como lo que sucedió durante el período neoliberal”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo federal precisó que pidió únicamente que se mostrara lo que sucedía en el sector energético. “Pero así está Pemex y otras dependencias”.

López Obrador atacó los órganos autónomos y reguladores, nuevamente.

El Presidente dijo que “muchas de estas cosas de abusos de falta de moralidad se presentaron por la mescolanza entre el poder público y el poder privado, no había frontera, no había separación, el Gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios”.

Criticó que organismos supuestamente autónomos “la mayoría de sus consejeros representaban intereses creados y nos vendieron la idea de que esto es la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil que eran gente decente porque los del Gobierno eran unos corruptos y entonces se resolvía el problema creando estos organismos autónomos”. Y destacó que los sueldos de esos organismos estaban “por las nubes”. Dijo que incluso gozaban de derecho a fianza y si cometían algún ilícito con dinero público les pagaban la fianza.

“Algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos y ahora de acuerdo con la Ley nos corresponde proponer al Senado a quienes están en estos organismos. Se decidió no cancelarlos para no dar pretextos ni excusas”, indicó.

Y anunció que ayer envió las primeras cuatro ternas al Senado para la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Procuré que fuesen 12 técnicos, porque eso es lo otro, resulta que quienes estaban ni siquiera sabían de la materia, pertenecían a las empresas de manera directa o indirecta, todos ellos apoyadores de la llamada Reforma Energética”, precisó.

“Quiero volver a dejar en claro que no estamos en contra del sector privado, que estamos en contra de la corrupción. Son los momentos también para que las organizaciones del sector privado se deslinden, que en vez de defender a ciegas, hagan el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética, a verdaderos empresarios, no a corruptos que se han dedicado a dañar al país”, pidió.

Y reiteró su llamada a los gobiernos extranjeros a que “avalen la actitud ética” de sus empresas. “México ya no es tierra de conquistas”, insistió.