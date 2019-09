Zhenli dice en carta a Milenio que autoridades mexicanas le quitaron mÃ¡s dinero del que dicen

Zhenli dice en carta a Milenio que autoridades mexicanas le quitaron más dinero del que dicen

El empresario denuncia que cuando su casa fue cateada en marzo de 2007, había 275 millones de dólares en efectivo y no 205, como dijo la PGR

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El empresario chino Zhenli Ye Gong denunció que cuando su casa fue cateada en marzo de 2007 había 275 millones de dólares en efectivo y no 205, como aseguró la entonces Procuraduría General de la República, por lo que desconoce dónde quedó la cantidad restantes, así como obras de arte, joyas, lingotes de oro y pianos de colección que resguardaba en su casa porque, dijo, no confía en los bancos mexicano.

En entrevista con Azucena Uresti para Milenio, Ye Gong también denunció que un sistema de seguridad privada eliminó los videos del cateo de su casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

“No me encontraba en México cuando sucedieron los hechos de esta operación. En mi domicilio tenía dinero en efectivo, dólares, pesos mexicanos, euros y otra moneda extranjera. También mi casa tenía barras de oro, joyas, relojes de colección, vino de colección, obras de artes, piano de colección, equipo de sonido y equipo fotográfico de alta calidad. Todos mis bienes comprados legalmente con facturas, cubiertos los impuestos correspondientes de importación”, escribió en una carta enviada a Azucena Uresti.

En el escrito explicó que tenía el dinero en dólares en efectivo porque inició negocios en México desde 1989 y fue en 1991 cuando se instaló para hacer negocios en línea blanca, industria textil, construcción, alimenticia, bebida, farmacéutica, entre otras y defendió que el dinero es de origen lícito.

“Conozco a fondo la economía de México. Desafortunadamente el tipo de cambio entre dólares y moneda mexicana ha sufrido contracciones desfavorables para los mexicanos”, expuso para justificar por qué no ingresó el dinero a los bancos.

“Un famoso economista en los Estados Unidos publicó que cuando se hacen negocios en Latinoamérica nunca se haga en la moneda de esos países. Siempre en dólares. Por esta razón yo siempre guardé en dólares. Segundo, el sistema bancario en México antes de 2007 no permitía a personas físicas la apertura de cuenta en dólares o cualquier otra moneda extranjera. Desconozco si el sistema haya cambiado en México ahora, pero esto impide gravemente el desarrollo económico de México y su riqueza en general. Por lo tanto no puedo guardar dólares en bancos mexicanos.Por este motivo es que había en mi domicilio esta cantidad de dólares, por tener otra opción, para no perder su valor. Tercero, yo no confío en bancos mexicanos”, expuso en la carta.

Medios nacionales informaron hoy que un Juez le negó de manera indefinida al empresario chino Zhenli Ye Gong la suspensión definitiva con la que pretendía conocer quién dio la orden de vender su mansión ubicada en Las Lomas de Chapultepec, así como el destino de los 205 millones de dólares que, según autoridades, le fueron asegurados en 2007.

El empresario buscaba que se investigara quién ordenó y dio trámite a la venta del inmueble, el cual se subastó el pasado 11 de agosto y fue adquirido por el empresario regiomontano Carlos Bremer.

De acuerdo con medios nacionales, el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, negó al empresario chino la suspensión definitiva en contra de las órdenes de aseguramiento y abandono de dicha propiedad.

El empresario chino, recluido en el penal de Almoloya de Juárez, interpuso ahora un recurso de queja.

Hace unos días, el Gobierno de México subastó en 102 millones de pesos la casa decomisada al empresario. El dinero resultado de la venta se destinó en becas mensuales para los 544 atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos, celebrados en Lima, Perú.

El 6 de agosto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) detalló que entre 25 lotes que puso a subasta, se encontraba la casa ubicada en Sierra Madre 515, colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, antes propiedad de Zhenli Ye Gong, y declarada en abandono en noviembre de 2007.