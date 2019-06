Zion Williamson, el nÃºmero 1 del Draft NBA elegido por Pelicans

Zion Williamson, el número 1 del Draft NBA elegido por Pelicans

La gran estrella de Duke, el prospecto que más atracción mediática generó desde LeBron James en 2003, es oficialmente parte de la NBA a partir de la elección de Nueva Orleans

Noroeste / Redacción

La bestia. El jugador más mediático desde LeBron James en aterrizar en la NBA. Un jugador sin precedentes a nivel de seguimiento en redes sociales. Volcadas bestiales, tapones... Una máquina de highlights y de vender entradas. Todo esto es Zion Williamson, el número 1 del Draft 2019 elegido por Pelicans de Nueva Orleans.

Pero también es mucho más. Con su 2.01 metros de altura, unos 120 kilos de peso y un salto vertical de un metro, Zion empieza a llenar de ilusión a los Pelicans, es la referencia post-Anthony Davis. Pero, ¿conocemos realmente al jugador?, ¿que hay detrás de esas jugadas de escándalo?

Le costó mucho abandonar Duke

“Si pudiera volver para un segundo año en Duke, lo haría. Pero desafortunadamente no es la realidad que vivimos. La NBA es mi sueño. Es lo que he estado soñando desde que era un niño y lo que he perseguido. Tengo que cuidar de mi familia. Tengo que pensar en lo mejor para mí y mi familia. Nadie me va a odiar por esto”, contaba Zion en Slam Magazine.

Para Williamson esta temporada en Durham ha sido muy, muy especial. Tanto que se llegó a especular con que retiraría su nombre del Draft para presentarse en 2020. Su lazo con Mike Krzyzewski es fuerte, tanto que el propio Zion dijo que se quedó en shock al verse jugando para él en Duke.

Un gran poeta

Detrás de ese fiero atletismo y los destructores volcadas, Williamson esconde a todo un poeta. Bill Pell, uno de sus profesores en el instituto Spartanburg, le contó a ESPN las destrezas del número 1 del Draft con las letras.

“Espero que no le importe que diga esto, pero es un excepcional poeta. El chico realmente puede escribir”, confiesa Pell.

Zion escribía sobre sus emociones aunque prefería no compartirlo con el resto de la clase, es por esto que Pell no compartió sus trabajos con ESPN. “Tenía vergüenza, no era el único”.

(Con información de NBA México)