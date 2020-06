ZoÃ© Robledo confirma que su familia estÃ¡ infectada de Covid-19; niega conflicto de interÃ©s en IMSS

Zoé Robledo confirma que su familia está infectada de Covid-19; niega conflicto de interés en IMSS

El director general del IMSS dice que sigue a distancia sus responsabilidades al frente del Instituto

Noroeste / Redacción

Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó a través de un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, que dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

Sin embargo, el funcionario federal afirmó que sigue a distancia sus responsabilidades al frente del Instituto. Asimismo, agregó que él y su familia, que también dio positivo a la prueba del Covid-19, se encuentran bien.

“Muchas gracias por todos los mensajes, y a mi familia, amigos y colegas por los ánimos y la buena vibra. Afortunadamente Marifer, mis hijos y yo estamos bien. Atendemos las indicaciones médicas y sigo a distancia mis responsabilidades en @Tu_IMSS. Seguiré informando por acá”, tuiteó.

“Tengo algunos síntomas leves nada más [...] estamos siguiendo todas las indicaciones que nos han dado los médicos del Seguro Social”, aseveró Robles Aburto, quien además negó la información respecto a su presunto involucramiento en la asignación de contratos del IMSS a empresas de sus familiares.

“Eso es simplemente falso. Primero, yo desde que me dedico al servicio público no estoy vinculado con ninguna empresa, el único ingreso que percibo es el de mi salario. Segundo, en ningún momento he favorecido, influenciado, orientado, mucho menos caído en un conflicto de interés, ha sido publico mi compromiso con esta causa”, afirmó el funcionario federal.

El titular del IMSS abundó que no existe ningún contrato del Instituto asignado a una empresa familiar, por lo que pidió que se presentan pruebas y se denuncie para demostrar dichas aseveraciones. “Son momentos de mucha incertidumbre, de mucha desinformación desafortunadamente, cuando lo que nos debería estar llamando es a la solidaridad y decirles que ni este ni ningún otro obstáculo nos va a detener a nosotros”, agregó.

Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 22 de mayo del 2019, habría adjudicado contratos a algunas de las 23 empresas que forman parte del consorcio del que es propietaria su familia, todo ello en plena pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

Se trata de dos contratos con el IMSS, uno con el Banco del Bienestar y dos con el gobierno del estado de Puebla, según un reportaje titulado ‘Zoé Robledo. Funcionario y contratista del gobierno de AMLO’, realizado por el medio digital Latinus, que encabeza el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez.

Uno de los contratos fue adjudicado el pasado 15 de abril, al hermano del funcionario federal, Gabino Robledo Aburto, por parte de la Delegación del IMSS en el estado de Puebla, donde en la actualidad gobierna Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

La empresa a la que se le adjudicó dicho contrato lleva por nombre Servicio de Monitoreo de Información en Medios de Comunicación, donde se da seguimiento a los mismos a partir de la fecha estipulada y hasta el próximo 31 de diciembre.

El ahora titular del IMSS habría sido directivo en la empresa Media Solutions, filial de la compañía contratada a nombre del hermano del funcionario, ambos hijos del exgobernador de Chiapas, el priista Eduardo Robledo Rincón. Latinus afirma que ambas compañías facturan con el mismo nombre, domicilio y logotipo.

La investigación firmada por los periodistas Arely Quintero, Tania Rosas y Mario Gutiérrez Vera, señaló que dicha empresa ya había conseguido dos contratos con la Administración de Andrés Manuel López Obrador en 2019 (uno con el Banco Bienestar y otro más con el IMSS), además de con el Gobierno de Puebla.

No obstante que tenía nexos con algunas otras compañías, Robledo Aburto solo puso en su declaración de conflictos de interés a tres empresas: Digital Media Monitorings, Robledar -que es una inmobilidaria familiar- y a la mezcalera “Los portadores del elixir”.

Sin embargo, el titular del IMSS estuvo realizando funciones como socio fundador en Gerencia del Poder; director de análisis político en Social Media Solutions; fue dueño de la empresa Transformaciones Agropecuarias; además de ser titular de la marca #EmpecemosYa, empresas que se dedican principalmente al monitoreo de medios de comunicación, la consultoría en imagen, publicidad y gestión de negocios.

Del consorcio familiar, 17 de 23 empresas comparten el mismo domicilio ubicado en Insurgentes 1605, de la Ciudad de México, entre ellas el medio señala como destacadas a Gerencia del Poder, Digital Media Monitoring y Media Solutions.

En el recuento de los negocios de Robledo Aburto, el medio digital Latinus recordó que mientras fue senador de la República, el ahora titular del IMMS, logró varios contrato con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la mayoría de ellos por monitoreo de medios.

Entre estos estaba uno por 34 millones 726 mil pesos, que le otorgó la Administración de Peña Nieto en 2017 a la empresa consultora Gerencia del Poder, que se encargó del Plan de Gobernanza Pública, Social y Empresarial del nuevo aeropuerto de Texcoco, proyecto que canceló López Obrador al llegar a la Presidencia de la República.

Robledo Aburto, de 40 años de edad, estudió la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológica Autónomo de México (ITAM). Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 2008. En 2010 fue electo diputado local en el Congreso de Chiapas, por el Distrito XVII de Motozintla, del cual fue presidente de julio de 2011 a febrero de 2012.

De 2012 a 2018 fue Senador de la República por Chiapas. Posteriormente fue electo Diputado Federal del Distrito VI de Chiapas, actualmente con licencia. Fue invitado por el presidente López Obrador para ocupar el cargo de Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), bajo la titularidad de Olga Sánchez Cordero Dávila. Actualmente es el Director del IMSS, luego de que Germán Martínez Cázarez renunció al cargo.