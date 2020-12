Zoé Robledo pide a médicos evitar 'agandalle' e influyentismo con la vacuna contra el Covid-19

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Zoé Robledo, director general del IMSS, llamó a directivos del sector salud a evitar que el “influyentismo” y personas “gandallas” obstaculicen la vacunación a trabajadores de la primera línea de atención a la emergencia por Colvid-19; el funcionario alertó que al identificar algún caso se realizarán investigaciones.

El funcionario informó hoy que enviará una carta a los directores normativos, directores de hospitales y Representantes del IMSS en los estados para recordar que la primera etapa de vacunación en México se enfoca en personal de salud que atienden la pandemia.

Llamó a “poner al frente” a los que están en la primera línea de atención y resaltó no se permitirán “arbitrariedades ni influyentismo”.

“Debemos garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigando y, que quede claro, nadie que no sea personal de salud atendiendo a Covid-19 en la primera línea debe de ser vacunado en esta primera etapa”, mencionó en conferencia.

El llamado de Zoé Robledo se realizó después de que se revelara la decisión que tomó el director del Centro Médico, “Lic Adolfo López Mateos”, el doctor José Rogel Romero, para aplicar la vacuna contra la Covid-19 a dos de sus familiares. Por este hecho, la Secretaría de Salud del Estado de México informó hoy que el IMSS no tendrá alguna responsabilidad.

“La denuncia de este caso se hizo pública la mañana del 29 de diciembre y por la tarde, esta dependencia de salud fijó su postura en la que se dijo que se había incurrido en un error por parte de un proveedor del IMSS y que esto ocasionó la falla en las personas que recibieron la vacuna”, detalló Secretaría de Salud estatal en un comunicado.

Además, señaló que dicha información fue imprecisa, por lo que se aclaró que la dependencia federal no fue responsable de la equivocada decisión que únicamente tomó el médico adscrito al Estado de México.

El doctor responsable será sancionado por el órgano de control interno de dicha dependencia.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se abrió una investigación sobre el caso de la familia que recibió la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech en un hospital de Rayón, pese a que actualmente sólo se aplican las dosis al personal de salud de los hospitales que atienden a pacientes con el nuevo coronavirus.

Hasta el momento, siete mil 728 trabajadores de la salud del IMSS han recibido dosis de la vacuna contra coronavirus, detalló Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del instituto.