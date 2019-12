Zoila FernÃ¡ndez, entre la Navidad de Cuba y la tradiciÃ³n de MazatlÃ¡n

Zoila Fernández, entre la Navidad de Cuba y la tradición de Mazatlán

La maestra de ballet recuerda cómo fue y cómo es ahora la celebración decembrina en su tierra natal y habla de la importancia de ‘El Cascanueces’ para los mazatlecos

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La maestra de ballet cubana Zoila Fernández dirige el destino de la Escuela municipal de este género de danza desde hace 21 años. Ella nació un par de años después del triunfo de la Revolución Cubana, es una hija de esa gesta que le dio identidad a su país de origen y durante su niñez no se celebraba el nacimiento del Mesías porque era un régimen socialista.

“Nací en 1961, soy producto del triunfo de la Revolución cubana, por eso cuando yo era niña no me tocó que se celebrara la Navidad, algunas familias católicas realizaban muy discretamente la cena para celebrar la llegada del Niño Jesús, esa costumbre dejó de existir con el nuevo régimen”, cuenta.

“Mis padres nos contaban que antes de la Revolución, la Navidad se celebraba opulentamente. La influencia que determinó la forma de festejar las navidades en Cuba fue la española, por eso los que llevaban los juguetes a los niños eran y ahora siguen siendo Los Reyes Magos, Santa Clos lo conocían en la isla pero no era importante, para los niños cubanos lo que les provocaba ilusión era el 6 de enero, que es cuando llegan los magos del oriente”.

Narra que cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla del caribe en 1994 le pidió a Fidel Castro que permitiera que las familias conmemoran abiertamente el nacimiento de Dios, y a partir de 1995 la Navidad regresó con los adornos navideños y con la celebración con una cena.

“Lo que se acostumbra en la cena de la Noche Buena es un lechón asado que aquí le llaman puerco tatemado, moros y cristianos que es arroz revuelto con frijoles negros, nuestras costumbres gastronómicas nos llegaron de los españoles y de los africanos, la cena se completa con yuca cocida en trozos a la que se le pone encima mojo criollo que se hace a base de aceite de oliva y ajo, también se sirve ensalada de lechuga y tomate básicamente”, comenta.

“De postre se sirven los turrones de alicante, que son duros y pueden ser de maní o de almendras, es un dulce muy español, también se sirve flan casero a base de huevos, leche y azúcar. La bebida que tomamos en Cuba es la cerveza, por el calor, y el ron. La empresa Bacardí hizo famosa esa bebida en todo el mundo, cuando triunfó la Revolución la fábrica salió del país y el gobierno revolucionario creó el ron Havana Club, que es una bebida de fama planetaria”.

Zoila dice que a partir de la visita de Juan Pablo II, se pudieron vivir más abiertamente las tradiciones religiosas católicas y africanas, que son las religiones más importantes en la isla; la religión africana se sincretiza con la católica y se creó algo muy particular de Cuba.

“En la religión católica los cubanos son devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es lo que para los mexicanos significa la Virgen de Guadalupe, las familias volvieron a decorar las casas para recibir al Niño Dios, ahora sí abiertamente se celebra la llegada del Niño Dios con una cena”, comparte.

“El pueblo de esa isla del Caribe nunca ha dejado de ser religioso, después de la Revolución se vivía de una manera muy discreta, íntima, después de 1995 la celebración ya es completamente abierta; ahora, como antes de la Revolución, los niños le ponen carta a los Reyes Magos y la noche del 6 de enero dejan comidita a los camellos en los que vienen montados”, dijo.

“A mí me tocó que no se cele-

braran los Reyes Magos, pero a principios de enero el gobierno repartía tres juguetes a cada niño, era uno básico, podría ser una bicicleta o una muñeca, los juguetes no básicos eran juegos de parchís o de damas chinas, cada niño podía elegir tres juguetes, los padres también podían comprar si quedaban juguetes, te apuntabas en una lista y podías adquirirlos”.

‘El Cascanueces’, una tradición mazatleca

La maestra Zoila Fernández ha montado junto con su equipo de maestros de la Escuela Municipal de Ballet, 21 de los 28 Cascanueces que se han visto en el escenario del Teatro Ángela Peralta en el puerto desde que se fundó esa institución educativa que está por cumplir 30 años.

La maestra de ballet y actual directora artística del Instituto de Cultura, menciona que en el 2019 se presentaron cinco funciones de El Cascanueces, tres de ellas se hicieron con boleto vendido, se ofreció una a personas con capacidades diferentes del DIF y una más se montó en la Avenida Bahía, en donde la vieron más de 2 mil personas.

“Esto habla de que los habitantes de Mazatlán ya adoptaron como una de sus tradiciones decembrinas ir a disfrutar del montaje del ballet El Cascanueces, el público necesita este tipo de espectáculos, estamos felices de que este año alrededor de 6 mil personas vieron el ballet, eso nos da mucha satisfacción”, dice.

“El Cascanueces también sirve para consolidar públicos porque van muchos niños y esos chiquitines van a ser el público que seguirá yendo y llevando a sus hijos en el futuro porque despiertas corazones con las artes escénicas que se convierten en magia en el escenario, por eso es muy importantes ofrecerles calidad, porque solamente si existe esa cualidad el público regresa al siguiente año”.

Comenta que el público mazatleco ya sabe distinguir cuando es buena una presentación de ballet y cuando no y solamente recomiendan los espectáculos que tienen calidad.

“Solamente la calidad puede hacer públicos a mediano y largo plazo y eso es lo que ha sucedido con El Cascanueces, al principio nada más iban la familia de los bailarines, ahora veo el resultado de tantos años, de mucho trabajo, la gente en la calle me pregunta en qué fecha es El Cascanueces, la muchacha de la taquilla me avisó que mucha gente estaba yendo a la taquilla y ya no había boletos, así fue como nos animamos a hacer una función más de El Cascanueces, los mazatlecos ya adoptaron ese ballet y con su presencia y entusiasmo hacen que cada año reviva en el escenario”.