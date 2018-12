Zurdo Ramírez asegura estar listo para enfrentar a cualquier campeón

El campeón mundial mazatleco regresa al puerto tras defender con éxito su cetro ante Jesse Hart

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Entre aplausos y con una enorme sonrisa en el rostro, llegó la tarde de este jueves Gilberto “Zurdo” Ramírez al puerto, tras lograr su quinta defensa de su título, misma que se celebró el pasado viernes en Corpus Christi, Texas.

Ante el excelente trabajo que dejó sobre el cuadrilátero para obtener su quinta defensa del título Supermediano de la Organización Mundial del Boxeo (OMB), donde se impuso por decisión al estadounidense Jesse Hart, Ramírez comentó sentirse contento.

“Estoy contento de estar con mi familia, con quienes voy a celebrar este triunfo. ‘Zurdo’ Ramírez hay para rato y vamos por más, quiero hacer un libra por libra y lo seguiré demostrando, como siempre lo he hecho: con hechos”, dijo Ramírez.

“Me sentí bien, me sentí fuerte y para mí no era una revancha sino una pelea más y se vio arriba del ring, fui en la mejor condición y me lastimé en el round 8, pero salí con una sola mano”, añadió.

Entre los planes a futuro de Gilberto Ramírez se encuentra el subir un peldaño más dentro de boxeo, pues busca dejar atrás las 186 libras para enfocarse en el peso de 175 libras.

“Esperamos que esta pelea sea la última dentro de las 168 libras, si no vemos una buena pelea, como lo sería Gennady Golovkin o Callum Smith, entonces sí subir a las 175 a enfrentar al campeón”, expresó.

“Iría por cualquier organismo, me siento bien y también listo para pelear con cualquier campeón”.

Se disculpa por MPLV

Ante la declaración que dio Ramírez al término de su encuentro ante Hart, el “Zurdo” se disculpó con la afición, comentando que esas palabras salieron más por la emoción de la victoria.

“Me emocioné y me dejé llevar, fue una palabra como todo sinaloense, que decimos las cosas como son, peladamente y me disculpo con la gente por la emoción”, sentenció.