Zurdo Ramírez comparte experiencias con jóvenes de la Secundaria Dr. Jaime Torres Bodet

El boxeador recibirá este sábado las llaves de la ciudad en el Teatro Ángela Peralta

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Ostentando una enorme sonrisa, el pugilista mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, visitó la Escuela Secundaria Dr. Jaime Torres Bodet para compartir con los jóvenes sus experiencias dentro del boxeo profesional.

Después de algunos años de no hacerlo, el “Zurdo” Ramírez volvió a recorrer los pasillos de esta secundaria con gran orgullo, donde en algún momento de su vida le tocó cursar sus estudios.

La sonrisa dibujada en el rostro de Ramírez no se borró en ningún momento, mientras, con gran entusiasmo, fue recibido por los jóvenes estudiantes porteños, quienes no se molestaron en ocultar su emoción, al igual que lo hizo el boxeador.

“Estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí de nuevo, es algo muy emotivo estar acá, después de que hace mucho no venía. Es una experiencia maravillosa”, dijo Ramírez.

Para el “Zurdo”, quien recientemente dejó el título de campeón en la división Super Mediano para subir a la de Semipesado, el emotivo recibimiento fue una gran sorpresa, la cual, simplemente le llenó de alegría.

“La verdad no me lo esperaba, me dieron un recibimiento muy especial y el saber que cuento con todo el apoyo de ellos es algo que me llena de emoción”, declaró.

“Yo vine aquí a dejarles un mensaje positivo, que escucharan un poco de lo que es mi vida como boxeador, los logros que he alcanzado, además de hacerles saber que también estuve en esta escuela”.

En una breve, pero acertada plática con los jóvenes, Ramírez se expresó a favor de siempre seguir sus sueños y nunca dejar de pelear por alcanzarlos, superando cada obstáculo que se presente.

“Siempre uno se tiene que poner metas y cumplirlas, pero sobre todo, es importante ser constante en ese sueño y no dejar de perseguirlo porque lo que buscamos es alcanzarlo.

“Nunca dejen que nadie les diga que no pueden, porque la única persona que puede decidir si pueden o no, son ustedes”.

Finalmente, Gilberto Ramírez comentó estar lleno de orgullo de poder representar a México a nivel internacional y a su vez ser motivo de admiración de los jóvenes, ya que su objetivo es darles un buen ejemplo.

PARA SABER

Este sábado, Gilberto “Zurdo” Ramírez recibirá un merecimiento especial por parte del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien le hará entrega de las llaves de la ciudad al joven pugilista por los logros obtenidos en su carrera como boxeador, brindándole varias alegrías a Mazatlán.

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Ángela Peralta, en punto de las 10:00 horas.

