Zurdo Ramírez incursiona con éxito en las 175 libras al noquear a Karpency

LOS ÁNGELES._ El boxeador mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez sacó de circulación en cuatro asaltos por la vía del nocaut al estadounidense Tommy Karpency (29-7-1, 18 KO’s), en pelea que marcó su debut en la división de los pesos semicompletos y fue respaldo de la cartelera que se disputa en el Staples Center de Los Ángeles.

Ramírez, actual campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, hizo su ascenso con éxito en la categoría de los 175 libras para poner su marca en 40-0 (26 KO’s).

“Zurdo” Ramírez ocasionó una hemorragia en la nariz de Karpency durante el segundo asalto y lo siguió castigando hasta que el de Pennsylvania no salió para el quinto round, ante la molestia de un sector de la afición.

El combate fue el coestelar de la función que estelariza el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien expone los títulos de peso ligero de la WBA y WBO ante Anthony Crolla.

Ramírez arrancó bien el primer asalto y metió fuerte los puños, y aunque en el segundo episodio le salió respondón Karpency, el mazatleco fue soltando más las manos combinando arriba y abajo.

. @RamireZurdo looking sharp in his first rounds as a light heavyweight @espn + #LomaCrolla pic.twitter.com/285Kfd4LPB

El “Zurdo” echó mano de sus fibras y movimiento de cintura en el tercer round, pero sólido conectando cada vez más fuerte a Karpency. El estadounidense peleó de lejos y fue cada vez menos peligroso ante el ataque del sinaloense.

En el cuarto round, las combinaciones más largas fueron conectadas por el “Zurdo” ante un Karpency en reversa total y aguantando, quien ya para el quinto asalto prefirió tirar la toalla y no salir.

.@ramirezurdo proves to be too much for Tommy Karpency and wins his debut at 175 lbs. #LomaCrolla pic.twitter.com/5BkufcBFGg