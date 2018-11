Zurdo Ramírez promete no defraudar en su pelea ante Jesse Hart

El campeón mundial mazatleco se siente emocionado por boxear en diciembre en Texas

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES, California._ El próximo 14 de diciembre, el soberano de la división de los Súper Medianos por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, expondrá por quinta ocasión su cinturón en una pelea de revancha con el estadounidense Jesse “Hard Work” Hart.

El Bank of America Center de Corpus Christi, Texas, será la sede del segundo cotejo ante Hart. Un inmueble que Ramírez conoce bien, pues en febrero del presente año defendió allí mismo su campeonato noqueando técnicamente en seis rounds al ganhés Habib Ahmed.

“La primera vez que pelee en Corpus Christi la gente me trató muy bien y regresar a esa ciudad me brinda la oportunidad de que me conozcan mejor. Estoy emocionado por esta pelea porque en Texas la gente siempre me ha apoyado muchísimo”, dijo Gilberto Ramírez.

Desde que comenzó a hacer campaña en Estados Unidos, la promotora Top Rank se ha enfocado en programarlo en lugares con una importante afluencia latina, sobre todo en el estado de Texas, donde el “Zurdo” ya protagonizó carteleras en cuatro ocasiones.

“Siento un respaldo muy grande en Texas, la gente me transmite su cariño y apoyo, por eso les voy a dedicar la pelea a los texanos. No quiero decepcionarlos, les quiero brindar un buen espectáculo, dar lo mejor de mí y que se queden con un bonito recuerdo, con una excelente pelea,” agregó.

En sus 38 combates profesionales no había protagonizado una revancha con alguno de sus oponentes, por lo que éste es un escenario nuevo en su carrera.

Aunque el “Zurdo” tiene una lectura distinta, pues considera que no necesariamente una pelea se parece a la otra y que un boxeador puede hacer ajustes y cambiar su estilo.

“Ya le gané una vez, Jesse Hart cree que me conoce y que yo también sé lo que él trae, pero no veo esta pelea como una revancha. Sé de lo que soy capaz y que puedo cambiar totalmente mi estilo arriba del ring. Él se equivocará si va confiado sobre una sola idea, si cree que voy solamente a un plan, porque yo tengo del plan A hasta el plan Z. Siempre hago la pelea que más me convenga y en base a ello alcanzo mi objetivo, que es ganar de forma contundente”, explicó Ramírez.