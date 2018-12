CORPUS CHRISTI._ El boxeador mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez derrotó de nuevo al estadounidense Jesse Hart, para retener por decisión mayoritaria su título mundial Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En pelea celebrada en el American Bank Center, de Corpus Christi, Texas, organizada por Top Rank, el boxeador del establo de Zápari Boxing ganó con tarjetas 114-114, 115-113 y 115-113.

Ramírez, quien logró su quinta defensa exitosa del fajín mundial, dominó la mayoría de los asaltos a su opositor, y aunque en los rounds finales tuvo que pelear con el brazo izquierdo lesionado, supo sobrellevar el tiempo restante para quedarse con el triunfo.

Con el resultado, “Zurdo” Ramírez dejó su récord en 39 victorias, sin derrotas, por 25 nocauts. Mientras que Hart se queda con 25 triunfos, dos reveses y 21 KO’s.

Después del combate, el mexicano aseguró que se moverá a la división de los semipesados, porque enfrenta muchos problemas con el peso Supermediano (168 libras).

👀👀 Zurdo says he wants to move up and face #TheNail #RamirezHart2 pic.twitter.com/NNIg2lnPy9

En el arranque, los dos peleadores se mostraron en buena forma. Ramírez estaba trabajando bien el cuerpo y conectando golpes, mientras que Hart se dedicaba a mantener las distancias y evitar cualquier sorpresa.

Con el correr de los minutos, Hart empezó a tener problemas entre las cuerdas debido a la potencia de su rival, quien con facilidad colocaba disparos en su humanidad. Aunque Hart trataba de contragolpear con éxito, la presión del “Zurdo” era superior y no lo dejaba fabricar acción alguna.

Sin embargo, Hart tuvo un momento de lucidez y recortó la distancia. Los peleadores se mostraban muy parejos desde ese momento y trabajaban a toda máquina para tomar la delantera en las acciones.

En los siguientes rounds, Ramírez fue más agresivo y Hart recurrió a su plan de pelea para no dar más espacios, y aprovechando la lesión del “Zurdo” se fue arriba en el octavo episodio e hizo ver de mala manera al mazatleco, poniendo en apuros a los jueces, aunque finalmente Ramírez arremetió lo necesario para quedarse con el triunfo.

Zurdo and Hart giving it all they got in the final round! #RamirezHart2 pic.twitter.com/CevETxuLak