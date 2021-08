Reporta CONEVAL más de 55 millones de pobres

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, instancia gubernamental que genera información sobre la situación de la política social y la medición de pobreza en México, dio a conocer este jueves 5 de agosto los resultados obtenidos de su evaluación hecha en verano de 2020.

Coneval realiza sus estimaciones con base en la información que provee el INEGI en su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares el ENIGH. El objetivo de esta es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución, además otorga información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como la característica de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar.

La institución informó que entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 51.9 a 55.7 millones de personas, es decir, 1 millón 800 mil personas más en situación en pobreza respecto a la última evaluación. En pobreza extrema el país también aumentó el número, pasamos de un 7 a un 8.5 por ciento, más de 10 millones de mexicanos se encuentran en esta situación.

Sinaloa según la institución cuenta con 853 mil personas en pobreza, el 28 por ciento de su población, de 928 mil que estaban en la última evaluación en 2018, por otro lado, hay 779 mil en pobreza moderada y en pobreza extrema 73 mil Sinaloenses.

Coneval también realizó mediciones sobre lo vulnerable que es la sociedad Sinaloense respecto a las carencias sociales donde arrojó que, el 32 por ciento de nuestra población es vulnerable por estas carencias.

Personas vulnerables por acceso a la salud hay un 19 por ciento, 39 por ciento de la población sufre carencias por acceso a la seguridad social, solo un 7 por ciento sufre carencias por calidad y espacios de la vivienda, un 11 por acceso a los servicios básicos de vivienda, un 22 por ciento sufre carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, adicional hay un 6 por ciento de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, y por último un 36 por ciento a la línea de pobreza por ingresos.

En términos generales según Coneval, en Sinaloa hay menos pobres, para ser exactos hay 75 mil menos pobres que en 2018, lo que nos orilla a realizarnos varias interrogantes, si solo los Bancos de Alimentos de Sinaloa atienden más de 75 mil personas en pobreza y pobreza extrema ¿Cómo es que las estimaciones no reflejan un incremento? ¿Cómo es que en un estado donde se han visto las serias afectaciones por la contingencia, no refleje este incremento?

Hay que tomar en cuenta que la encuesta se realizó en verano de 2020 y que seguramente un año después, sobre todo en Sinaloa donde no ha cesado los contagios y muertes por Covid-19 hay muchas más personas en pobreza, es algo que podemos palpar todos los días, cada día aumentan en el caso de los Bancos de Alimentos de Sinaloa las solicitudes de apoyo alimentario.

Solo en el mes de julio en nuestra organización se recibió solicitud para apoyar a más de 3 mil personas, tomando en cuenta que muchas familias no conocer a los Banco de Alimentos, muchas de ellas no pueden acudir por distancia., en otros municipios no hay bancos de alimentos y se dificulta acceder a ellos como las zonas serranas.