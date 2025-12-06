$!A balazos asesinan a hombre en calles de la Toledo Corro, en Culiacán

La víctima fue reconocida como Magdaleno, de 54 años de edad, quien vestía una playera de color gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este sábado entre las calles de la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

El homicidio se reportó a las autoridades aproximadamente a las 20:00 horas de este 6 de diciembre sobre la calle Minas del Peñón Blanco, esquina con Gustavo Díaz Ordaz, donde la víctima quedó tendida en la vía pública.

De acuerdo con evidencias en el lugar, como casquillos percutidos que quedaron regados, el crimen se cometió con armas largas.

Corporaciones de seguridad y militares acordonaron el perímetro, y en la escena agentes investigadores desplegaron las primeras diligencias.