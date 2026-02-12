$!Abandonan a joven asesinado y con cartulina en Riberas de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de aspecto joven fue dejado en las calles de la colonia Riberas de Tamazula, en la zona oriente de Culiacán, durante la mañana de este jueves.

La víctima, de aproximadamente 20 a 25 años de edad según su apariencia, era de complexión delgada y tez morena clara, con barba y perilla. Vestía una playera sin mangas de un equipo de baloncesto y pantalón de mezclilla azul.

Junto al cuerpo fue arrojada una cartulina con un mensaje firmado y atribuido a una facción del crimen organizado.