Abandonan a joven asesinado y con cartulina en Riberas de Tamazula, en Culiacán

El cuerpo fue arrojado junto a una vivienda ubicada sobre la calle Riberas de Sinaloa; Tenía las manos atadas a la espalda y el rostro vendado
Noroeste Redacción
12/02/2026 08:11
CULIACÁN. _ Un hombre de aspecto joven fue dejado en las calles de la colonia Riberas de Tamazula, en la zona oriente de Culiacán, durante la mañana de este jueves.

La víctima, de aproximadamente 20 a 25 años de edad según su apariencia, era de complexión delgada y tez morena clara, con barba y perilla. Vestía una playera sin mangas de un equipo de baloncesto y pantalón de mezclilla azul.

Junto al cuerpo fue arrojada una cartulina con un mensaje firmado y atribuido a una facción del crimen organizado.

El cadáver fue abandonado junto a una vivienda ubicada sobre la calle Riberas de Sinaloa, entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas de Piaxtla. Fue dejado con las manos atadas a la espalda y el rostro vendado.

Vecinos del sector reportaron la presencia del occiso cerca de las 8:00 horas de este 12 de febrero. Personal militar confirmó el hecho y posteriormente procedió al acordonamiento de la escena.

