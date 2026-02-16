$!Activan Alerta Amber para encontrar a Daily Nohemi, de 15 años, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de Alerta Amber para encontrar el paradero de Daily Nohemi Arredondo Ibarra, una adolescente de de 15 años de edad que se encuentra desaparecida en Culiacán.

Según la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el pasado 12 de febrero de 2026 en un domicilio del fraccionamiento Vinoramas, en la capital sinaloense.

De acuerdo con el reporte oficial, desde esa fecha se desconoce su paradero y se considera que su integridad podría estar en riesgo, ya que pudiera ser víctima de la comisión de un delito.