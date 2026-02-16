$!Activan Alerta Amber para encontrar a Daily Nohemi, de 15 años, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de Alerta Amber para encontrar el paradero de Daily Nohemi Arredondo Ibarra, una adolescente de de 15 años de edad que se encuentra desaparecida en Culiacán.
Según la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el pasado 12 de febrero de 2026 en un domicilio del fraccionamiento Vinoramas, en la capital sinaloense.
De acuerdo con el reporte oficial, desde esa fecha se desconoce su paradero y se considera que su integridad podría estar en riesgo, ya que pudiera ser víctima de la comisión de un delito.
Daily Nohemi es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.72 metros de estatura, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello lacio, largo, color castaño claro y ojos grandes color café oscuro.
Como señas particulares, presenta un tatuaje en la parte del dorso del lado izquierdo con el nombre “Betsabe” y otro en el abdomen con la imagen de dos muñecas de caricatura.
Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización. Los datos pueden reportarse de manera anónima a los números de Alerta Amber Sinaloa: (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.