Seguridad
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Ataque armado

Agresión armada a la SSPC desata operativo en la México 15, al norte de Culiacán

La SSPE confirmó que los agentes federales fueron objeto de un ataque el cual fue repelido
Noroeste/Redacción
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08/09/2026 07:18
08/09/2026 07:18

CULIACÁN._ Un amplio operativo de seguridad fue desplegado la mañana de este martes 8 de septiembre sobre la carretera México 15, a la altura del entronque con la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, luego de una agresión a balazos contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que el hecho se registró en la Sindicatura de Jesús María, donde agentes de la SSPC fueron objeto de un ataque con disparos de arma de fuego, el cual fue repelido por los elementos de seguridad.

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De acuerdo con la SSPE, no se reportan autoridades lesionadas tras el intercambio de disparos.

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Tras la agresión, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron en la zona para reforzar la seguridad. La dependencia estatal informó que la situación se encuentra controlada.

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Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre el saldo de civiles ni sobre personas detenidas como resultado del operativo.

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