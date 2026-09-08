$!Agresión armada a la SSPC desata operativo en la México 15, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un amplio operativo de seguridad fue desplegado la mañana de este martes 8 de septiembre sobre la carretera México 15, a la altura del entronque con la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, luego de una agresión a balazos contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que el hecho se registró en la Sindicatura de Jesús María, donde agentes de la SSPC fueron objeto de un ataque con disparos de arma de fuego, el cual fue repelido por los elementos de seguridad.

De acuerdo con la SSPE, no se reportan autoridades lesionadas tras el intercambio de disparos.

Tras la agresión, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron en la zona para reforzar la seguridad. La dependencia estatal informó que la situación se encuentra controlada.