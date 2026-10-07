$!Amenazan a dos alumnas y evacúan a 800 personas de la Escuela Normal de Sinaloa en Culiacán

CULIACÁN._ La intimidación directa contra dos alumnas de la Escuela Normal de Sinaloa provocó un operativo de emergencia y la evacuación preventiva de aproximadamente 800 estudiantes y trabajadores del plantel, ubicado sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, en la colonia Libertad.

El director de la institución, Miguel Chávez, confirmó que la advertencia se dirigió específicamente a las dos jóvenes, situación que motivó el reporte inmediato a las líneas de emergencia 911.

Tras la alerta, corporaciones de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Policía Militar acudieron a las instalaciones para resguardar el inmueble e iniciar las revisiones preliminares.