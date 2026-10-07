Seguridad
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Amenaza escolar

Amenazan a dos alumnas y evacúan a 800 personas de la Escuela Normal de Sinaloa en Culiacán

El director de la institución confirmó que la advertencia se dirigió específicamente a las dos jóvenes; corporaciones de seguridad resguardan la zona
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/10/2026 12:16
07/10/2026 12:16

CULIACÁN._ La intimidación directa contra dos alumnas de la Escuela Normal de Sinaloa provocó un operativo de emergencia y la evacuación preventiva de aproximadamente 800 estudiantes y trabajadores del plantel, ubicado sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, en la colonia Libertad.

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El director de la institución, Miguel Chávez, confirmó que la advertencia se dirigió específicamente a las dos jóvenes, situación que motivó el reporte inmediato a las líneas de emergencia 911.

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Tras la alerta, corporaciones de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Policía Militar acudieron a las instalaciones para resguardar el inmueble e iniciar las revisiones preliminares.

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Como medida de seguridad para la comunidad escolar, el personal directivo y los cuerpos de auxilio optaron por desocupar las instalaciones mientras los efectivos permanecían en el área. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de esclarecer los hechos e informar de manera oficial sobre lo ocurrido.

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