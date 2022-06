AMLO pide a Fiscalía de NY que dé a conocer grabaciones de García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que se dé a conocer toda la información del caso de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, incluidas unas “supuestas grabaciones”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional indicó que no sabe si dichas grabaciones serán usadas como pruebas, pero insistió en que se revelen.

El político tabasqueño también pidió que en Estados Unidos no se cierre el caso contra el ex funcionario federal mexicano sin que se sepa todo. Asimismo, dijo que corresponde al Gobierno de México proteger a testigos y a cualquier persona que corra riesgo por el caso.

“Es un asunto muy delicado, en efecto, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas supuestas grabaciones, ya una vez detenido García Luna lo grabaron, no se sabe si esto son pruebas, si se van a aceptar, lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Porque yo siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia”, agregó.

“Entonces, sí vamos a estar pendientes para que, si se autorizan o no, si se aceptan o no estas pruebas que puedan darse a conocer. Que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada, que sepamos todo, también hay países en donde se hacen investigaciones, resuelven ellos lo que les importa y cierran los casos y nosotros queremos que no se cierren”, señaló.

“Que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública y más en estos asuntos que dañan tanto, porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y de la seguridad nacional. Entonces, nada de que es un asunto de abogados o de jueces o del Poder Judicial, no, es un asunto de interés público, en cualquier país y se tiene que dar a conocer”. urgió el político tabasqueño.

“¿Si se va a presentar denuncia en México? Yo creo que ya hay denuncias en general, no sé si en lo particular a partir de estos nuevos hallazgos la Fiscalía vaya a abrir expedientes, eso corresponde a la Fiscalía, ellos podrían informar si consideran que es conveniente el indagar sobre estos hechos y también proteger a testigos, eso corresponde a la Fiscalía y al Estado mexicano, proteger la vida de testigos, de todas las personas, cualquier persona que corra riesgo, que su vida corra riesgo, tiene que ser protegida”, afirmó.

“Eso tiene que ver con la Fiscalía, yo pienso que aunque él era un personaje importante en el Gobierno, muy importante, la responsabilidad se tiene arriba, en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia con medidas coercitivas, declarando la guerra, creo que ese fue el error principal”, respondió López Obrador a la pregunta de si su Administración ha hecho un análisis a profundidad respecto a la afectación de García Luna y su complicidad con el Cártel de Sinaloa.