Seguridad
|
Agresión física

Arrestan a un joven por presunta agresión en la colonia Centro de Culiacán

Policías municipales recibieron reporte de una persona quien presentó una fractura expuesta en una de sus muñecas, y encontraron al presunto responsable
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/02/2026 12:51
18/02/2026 12:51

CULIACÁN. _ Un joven de 22 años de edad identificado como Nolver fue arrestado en la colonia Centro de Culiacán, luego de una denuncia por agresión física hacia otra persona.

Policías municipales recibieron reporte de una víctima herida en un establecimiento de venta de comida, y en el sitio se halló a una persona con una fractura expuesta en una de sus muñecas.

$!Arrestan a un joven por presunta agresión en la colonia Centro de Culiacán

Asimismo, en la zona encontraron al presunto responsable del delito de lesiones dolosas, a quien aprehendieron elementos de seguridad.

El detenido fue presentado ante las autoridades competentes, quienes determinarán la situación jurídica conforme a derecho.

#Violencia
#Culiacán
#Detención
#Sinaloa
#Agresión física
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube