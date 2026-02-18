$!Arrestan a un joven por presunta agresión en la colonia Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 22 años de edad identificado como Nolver fue arrestado en la colonia Centro de Culiacán, luego de una denuncia por agresión física hacia otra persona.

Policías municipales recibieron reporte de una víctima herida en un establecimiento de venta de comida, y en el sitio se halló a una persona con una fractura expuesta en una de sus muñecas.