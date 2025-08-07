Asegura Ejército cargadores, cartuchos y equipo táctico en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico durante un operativo realizado en el municipio de Salvador Alvarado, en el estado de Sinaloa.

Durante labores de reconocimiento terrestre en la ciudad de Guamúchil, los militares localizaron, en las inmediaciones del río Évora, cinco cargadores, 150 cartuchos útiles, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

El material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de iniciar las investigaciones correspondientes.

El operativo fue llevado a cabo de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.