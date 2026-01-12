$!Asegura la Marina centro de producción de droga y 750 kilos de cristal en Culiacán

En una serie de acciones coordinadas, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en los estados de Sinaloa, Durango y Michoacán. Durante los operativos realizados el pasado domingo 11 de enero, las fuerzas federales aseguraron más de 700 kilogramos de droga terminada, 12 mil litros de sustancias líquidas y dos toneladas de precursores químicos.
La información fue difundida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien precisó que estas acciones representan un impacto a las estructuras logísticas de grupos delictivos.
En el caso de Sinaloa, el hallazgo se registró en el poblado Los Cedros, municipio de Culiacán. En este punto, el personal naval ubicó un centro de producción donde se mantenían aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, además de mil 150 litros y 695 kilogramos de componentes químicos.
Simultáneamente, en la localidad de Carricitos, municipio de Tamazula, Durango, efectivos de la Armada localizaron durante un recorrido terrestre un segundo sitio con áreas de operación extendidas. En el lugar se aseguraron precursores y materiales para la síntesis de drogas, los cuales fueron inhabilitados para evitar su reutilización.
En Michoacán, la intervención se realizó en la localidad de La Escondida, municipio de Tingambato. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se desmanteló un tercer laboratorio donde se resguardaban 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de insumos químicos, junto con equipo especializado.
Estos operativos ocurren en un contexto de tensión diplomática, tras las declaraciones recientes del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles incursiones militares en territorio mexicano para el combate al narcotráfico.