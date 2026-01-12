$!Asegura la Marina centro de producción de droga y 750 kilos de cristal en Culiacán

En una serie de acciones coordinadas, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en los estados de Sinaloa, Durango y Michoacán. Durante los operativos realizados el pasado domingo 11 de enero, las fuerzas federales aseguraron más de 700 kilogramos de droga terminada, 12 mil litros de sustancias líquidas y dos toneladas de precursores químicos.

La información fue difundida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien precisó que estas acciones representan un impacto a las estructuras logísticas de grupos delictivos.