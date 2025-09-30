$!Asegura Marina vehículo con arsenal y granada en Elota, Sinaloa

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un vehículo con armamento, municiones y equipo táctico durante recorridos preventivos en el municipio de Elota.

De acuerdo con el reporte oficial, durante un patrullaje los elementos localizaron una camioneta tipo SUV en aparente estado de abandono. Al inspeccionar la unidad, encontraron cuatro armas largas, una granada, cartuchos útiles de diversos calibres, 13 cargadores, seis chalecos tácticos, dos placas balísticas y una fornitura para cargadores.