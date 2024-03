Hasta ahorita no ha habido nada que prenda alarmas en materia de seguridad pública en la zona sur de Sinaloa, nada más se tuvo un reporte el viernes de que en Mazatlán también se había privado de la libertad a una familia, que resultó negativo, pero sí se reforzó la vigilancia en este municipio, aquí pueden estar tranquilos, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Recibimos un reporte que a las 3:30 de la mañana, pero del día de ayer (viernes) que se había suscitado esa privación, sin embargo, revisamos nosotros el lugar y no localizamos nada, tampoco hay denuncia en la Fiscalía (General del Estado) por lo que tengo entendido y también acudieron elementos de la Policía de Investigación, por lo tanto hasta este momento no hay ninguna denuncia y es negativo cualquier información”, añadió Barrón Valdez en entrevista la mañana de este sábado.

Añadió que tras la privación de la libertad de familias en diferentes puntos del municipio de Culiacán, que incluyó mujeres y niños, varios de los cuales ya fueron liberados este sábado, se reforzó la vigilancia en Mazatlán.

“Sí, totalmente (se reforzó la vigilancia), nosotros nos encontramos de manera muy coordinada con eso y atentos a cualquier situación, estamos muy pendientes con lo que está sucediendo y es en todo el estado, siempre nos encontramos así, ...nos ocupa esa situación de reforzar la seguridad, afortunadamente tenemos una excelente coordinación aquí en la zona sur y una comunicación también muy excelente con la zona centro y norte del estado para apoyar ante cualquier eventualidad”, continuó el titular de la SSPM.

Reiteró que la instrucción que se tiene es estar pendientes y estar informando ante cualquier situación que acontezca, hasta ahorita se está sin novedad en la región sur de la entidad.”Se estuvo manejando una información de La Noria, pero es Culiacán, no es aquí Mazatlán, aquí está todavía sin novedad”, precisó Barrón Valdez.

Expresó que a Mazatlán no ha llegado algún reforzamiento adicional de seguridad como sí ocurrió durante las últimas horas en Culiacán, aquí se tienen los elementos que van a participar en el Operativo de Seguridad Semana Santa 2024, que son como 800 aproximadamente, y aunque dicho operativo arrancará en lunes en este puerto, ya se tiene despliegue de seguridad este fin de semana ante el arribo de visitantes por el presente periodo vacacional.

“Nosotros estamos trabajando con eso, hasta ahorita no ha habido nada que prenda alarmas para nosotros en la zona sur, los reportes hasta ahorita han sido verificados, no han sido positivos esos reportes, también estoy en contacto y comunicación con la Fiscalía para actuar en consecuencia, solamente ese que le comenté, pero fue negativo, por lo que respecta a nosotros, a la Policía de Investigación no hay denuncia”, reiteró el mando policial.

Reiteró que con la llegada de visitantes este fin de semana ya se tienen suficientes elementos en la zona turística y está la coordinación, se considera que los hechos en Culiacán no afectarán la llegada de turismo a este puerto.

“No, aquí no, aquí pueden estar tranquilos, estamos totalmente coordinados, tenemos elementos suficientes y la estrategia es muy buena y la coordinación también, la reacción es muy rápida también, aquí en Mazatlán pueden estar tranquilos, aquí no ha acontecido ninguna situación de impacto que prenda alarmas, como les digo, cualquier situación nos ocupa a nosotros, estamos muy pendientes nosotros como autoridad; subrayó Barrón Valdez.

También dijo que el Plan Operativo de Seguridad Semana Santa 2024 se encuentra estructurado para no descuidar ninguna zona de Mazatlán, de hecho los grupos de reacción que se tienen están enfocados en toda la parte que pudiera quedar vulnerable por la cantidad de elementos que se asignan a la zona turística y que trabajan coordinados con personal de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, de las policías Estatal y Municipal.

Además, manifestó que la Guardia Nacional Carreteras se encuentra reforzando la seguridad en las carreteras de la región para evitar el traslado de grupos armados y en dado caso que se necesite se les apoyará, por lo que en este operativo, que es muy extenso, se cubre tanto la zona urbana como rural.

Reiteró que a partir de las 19:00 horas ya no se permite la presencia de personas en el mar ni en la playa para prevenir que alguien se meta al agua después de ese horario y se ponga en riesgo de ahogarse o se registre un hecho que lamentar.