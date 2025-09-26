$!Aseguran armas y más de mil cartuchos en operativos militares en Elota y San Ignacio

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de armamento y cartuchos útiles en los municipios de Elota y San Ignacio, como parte de operativos desplegados en la zona centro-sur del estado.
De acuerdo con la información, en la comunidad de Paredón Colorado, en Elota, personal militar localizó un vehículo presuntamente abandonado durante un recorrido terrestre. Al revisar la unidad, se hallaron dos armas largas, doce cargadores y más de mil 500 cartuchos útiles.
En otra acción, en la comunidad de La Labor, en San Ignacio, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército también realizaron patrullajes preventivos, aunque no se han detallado los resultados de ese despliegue.
Pese a que las autoridades reportan estos aseguramientos como parte de los operativos de seguridad, no se informó sobre personas detenidas en relación con los hallazgos.