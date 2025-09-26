$!Aseguran armas y más de mil cartuchos en operativos militares en Elota y San Ignacio

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de armamento y cartuchos útiles en los municipios de Elota y San Ignacio, como parte de operativos desplegados en la zona centro-sur del estado.

De acuerdo con la información, en la comunidad de Paredón Colorado, en Elota, personal militar localizó un vehículo presuntamente abandonado durante un recorrido terrestre. Al revisar la unidad, se hallaron dos armas largas, doce cargadores y más de mil 500 cartuchos útiles.