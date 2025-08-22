Aseguran arsenal y explosivo tras operativos en Elota

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal compuesto por armas largas, municiones y equipo táctico, durante labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado Paredón Colorado, municipio de Elota, Sinaloa.

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos castrenses localizaron y decomisaron seis armas largas, 48 cargadores, mil 753 cartuchos útiles de distintos calibres, un cofre metálico para cintas calibre 5.56 mm (vacío), así como seis placas balísticas, cuatro chalecos tácticos, una pechera porta cargadores y un artefacto explosivo improvisado tipo granada.

Todo el material fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El operativo se realizó en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Policía Estatal Preventiva.