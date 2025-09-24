$!Aseguran arsenal y vehículo artesanal en la carretera Mazatlán–Durango

CONCORDIA. _ Un arsenal y un vehículo de fabricación artesanal fueron asegurados por fuerzas elementos del Ejército Mexicano sobre la carretera libre Mazatlán-Durango, en el municipio de Concordia.

Durante recorridos terrestres, tanto motorizados como a pie, elementos del Ejército Mexicano ubicaron un vehículo todoterreno de fabricación artesanal abandonado sobre la carretera libre Mazatlán-Durango, a la altura del municipio de Concordia.

Al inspeccionar la unidad, los militares localizaron y aseguraron tres cargadores, 580 cartuchos útiles, cuatro placas balísticas, un casco táctico y diverso equipo táctico.